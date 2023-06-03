後悔沒更早挺蒲亭？白俄總統：應2014年就「解決」烏克蘭問題
白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）因迫害國內反對派、逼使民主人士流亡海外，被歐美列入制裁名單，俄烏戰爭開始後則頻頻向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）靠攏，甚至簽署允許在白俄部署核武的協議。盧卡申科1日又表示，白俄與俄羅斯唯一的錯誤，是沒有在2014至15年，就採取軍事行動，解決烏克蘭問題。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據外媒《政客》（POLITICO）報導，俄羅斯於2014年入侵克里米亞半島，從烏克蘭手中將其吞併，而後克里姆林宮支持的武裝分子，又與烏軍在烏克蘭東部展開長時間衝突，最終於去年初爆發這一波戰事。
報導引述盧卡申科在明斯克演說時的內容，他聲稱「我們犯的唯一錯誤，可能是沒有在2014至2015年就解決這個問題，當時的烏克蘭還沒有軍隊。」
盧卡申科認為，當時俄國和白俄都想以外交手段和平解決，結果烏克蘭反而利用這段時間來發展武裝部隊；即使俄羅斯沒有在1年多前，對烏克蘭發起特別軍事行動，未來也還是會發生。
盧卡申科也把矛頭指向波蘭、立陶宛等國，指控它們協助訓練非法武裝組織，企圖在白俄發動政變、將他推翻，對此白俄的安全部隊會嚴陣以待，不會讓政變有機會發生。