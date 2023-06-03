《海綿寶寶》蟹老闆配音員李香生逝世享壽72歲！學生哀悼發文證實
曾替《海綿寶寶》「蟹老闆」等知名動畫角色配音的台灣資深配音員李香生，昨（2）日由學生在臉書粉絲專頁「對！我們是大嬸」發文證實，李香生老師已經在1日逝世，享壽72歲，讓影迷、粉絲感到非常不捨。
記者詹鎰睿/綜合報導
臉書粉絲專頁「對！我們是大嬸」，2日曬出一段影片，並提到在台灣配音界沒有人不認識李香生老師，「我們每一位都是香伯提攜的後輩、也都是香伯的學生，印象中的香伯是聲音工作上嚴格鞭策自己的巨星，也是一位總是把學生放在心上的老師。」
隨後貼文證實李香生已於1日離世的消息，「這樣真性情、令人不得不愛的香伯，昨天從人生的課題畢業了，一直以來老師的聲音陪伴著許多人。這個悸動不會被遺忘，會一直放在我們的心上，永世留存。」
學生們接到消息後，也把李香生老師生前受訪的片段剪出來與大家分享，「讓我們用老師最經典的聲音紀念我們心中永遠的香伯，香生老師，您辛苦了！謝謝您這一生的精采！李香生老師1950/10/11 - 2023/06/01」。
回顧李香生老師的配音人生，無論是台灣戲劇，香港電影，就連陪伴過大家童年的卡通裡面都有李香生老師的聲音，包含《海綿寶寶》蟹老闆、還有《殭屍先生》林正英、《古惑仔》陳浩南、卡通《灌籃高手》三井壽、《豆豆先生》、《南方四賤客》葛屁老師等等，也孕育出台灣不少優秀配音人才。