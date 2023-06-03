楊謹華飛機上喝掛！遭林心如出賣「嘔吐糗態」：她整個頭髮掛馬桶
《華燈初上》演員群林心如、楊謹華、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉、張軒睿參與的實境節目《光露營就很忙了》將在禮拜天（4日）播出第8集，這次眾人在營火前談心聊天，沒想到楊謹華竟自爆有次在飛機上喝到吐，全程還被林心如目睹，「她整個頭髮掛在馬桶！」
記者詹鎰睿/綜合報導
延續上一集，總製作人林心如率領大家挑戰無電露營，第二晚大家玩起仙女棒，並在營火前談心聊天，成員們一時興起展開了一場特殊經歷大比拚，即「說出自身經歷，若其他人都沒有相同經歷才算過關。」
結果林心如在比賽中意外揭露了與老公霍建華的早晨話題，竟然都跟楊謹華有關，楊謹華也害羞回應：「不小心介入了他們兩個之間！」過程中，江宜蓉就聊到自己曾經搭飛機前喝醉，醒來後已到達目的地。
沒想到林心如就爆料楊謹華也有類似經驗，楊謹華回憶，「有次在飛機上和心如巧遇，我們邊聊邊喝得很開心，但由於飛機降落時減壓，身體裡酒氣往上衝，結果嘔吐不止，那是我第一次，也是唯一一次在飛機上喝酒。」
林心如則笑說，「當時我陪她去廁所，她整個頭髮掛在馬桶，我還幫她抓住馬尾，再把她交給她老公，這是我第一次見她老公，居然是這種情況，很擔心被誤會帶壞他老婆。」