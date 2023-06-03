嬰兒搖晃症「受虐性腦傷」死亡率25％　照顧寶寶「3不2要」勿劇烈搖晃！

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嬰兒搖晃症「受虐性腦傷」 劇烈搖晃造成輕微地搖晃安撫並不會造成腦部傷害，但劇烈搖晃嬰兒是一種嚴重的身體虐待。為修正民眾對於搖晃的觀念，2009年美國醫學會與臺灣兒科醫學會正式將嬰兒搖晃症改名為「受虐性腦傷」。
所謂的「嬰兒搖晃症」或「受虐性腦傷」，通常都是非常劇烈的搖晃，才會造成腦部的傷害。臺灣兒科醫學會表示，這常發生於未滿3歲兒童，尤其以2－4個月嬰兒最常見。
國健署提醒，如果在正常照顧下或與寶寶玩耍，而晃動到嬰幼兒頭部，並不會造成寶寶腦部受傷，家長不用給自己太大的壓力。
寶寶哭鬧原因有「這些」 安撫遵守3不2要但當嬰幼兒哭鬧不停時，照顧者在安撫時，千萬不要用力搖晃嬰兒。寶寶哭鬧不安，有可能是肚子餓、脹氣、腸絞痛或尿布濕等原因所造成的情緒反應。國民健康署提醒照顧者在安撫寶寶時，應遵守「3不2要」原則：
- 不亂晃 ：勿雙手抓住寶寶的腋下或把嬰幼童放在大腿上劇烈晃動。
- 不拋接：勿上下拋接嬰兒，或將寶寶直接大力地丟到床上。
- 不撞擊：勿掌摑寶寶臉部或頭部。
- 要支撐：抱起嬰兒時，注意保護嬰兒頭頸部。
- 要耐心：耐心緩和寶寶的情緒，若照顧者因寶寶持續哭鬧，而無法短時間安撫，可尋找其他照顧者替代照顧或以寶寶喜歡的玩具、音樂等用品，轉移嬰兒不安的情緒等技巧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58017
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