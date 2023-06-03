不是iOS 17！蘋果WWDC23傳有驚喜 果粉期待「新品」正面對決Meta
蘋果WWDC23全球開發者大會將在台灣時間6月6日凌晨1點舉辦，沒有意外的話，蘋果五大系統都會升級，預料會有：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 14。新品的部分，傳聞許久，蘋果首款頭戴裝置 Reality Pro有可能會現身。此一消息讓Meta似乎有點緊張，搶在蘋果WWDC23之前，Meta創辦人暨執行長馬克祖克柏突然大秀新產品「Quest 3」，準備要和蘋果正面對決，同時也間接提高了Reality Pro下週亮相的可能性。
記者周淑萍/綜合報導
根據外媒推測，下週WWDC23會是蘋果近10年來最重要的一場產品發表會，因為蘋果有可能要正式加入頭戴裝置市場，網路上傳聞四起，甚至有網友在推特發文指出破解了官網宣傳文字，內文暗藏「vr headset unveiled at WWDC」的句子，暗示蘋果將進入頭戴裝置的世界。
名字的部分，目前網路上最多人猜測會是以「Reality Pro」定名，將採用xrOS全新系統，配置兩個M2晶片與雙4K螢幕，可以在VR虛擬實境和AR擴增實境靈活運用，透過眼神和手勢進行選擇或是移動，實現絕佳的沈浸式體驗，但售價並不便宜，外傳會高達3000美元，換算成台幣已經突破9萬元，想要加值信仰，似乎也要多存點錢了。