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母乳寡糖滿足新生兒營養需求！配方奶加入基改母乳寡糖
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿說明，母乳依然是最能提供天然且適合寶寶健康生長的主要營養來源，所以現階段配方奶的開發，大多朝向成分能越來越接近母乳的目標在努力。母乳寡糖是母乳中很重要的營養素，目前研究發現有 200 多種不同的人類母乳寡糖，能滿足新生兒在生理與營養上的需求。
食藥署核可加入嬰兒配方食品的「2ʹ-岩藻糖基乳糖」是一種人造的母乳寡糖，希望能透過模擬母乳成分，讓市售的嬰幼兒奶粉能更接近母乳。李敏駿也解釋，母乳寡糖中成份裡，以岩藻糖基乳糖的含量最多，他具有幫助腸道益生菌的生長、抑制壞菌、調節腸道健康度及免疫功能等效果。
基改母乳寡糖有營養價值，但仍須謹慎考慮再選擇
「2ʹ-岩藻糖基乳糖」加入配方食品後，是先用於一般健康嬰兒，直到今年才進一步允許讓特殊醫療用途嬰兒配方食品使用。李敏駿表示，需要使用特殊醫用配方食品的寶寶，通常是生理或健康狀態較不穩定的嬰兒，如低出生體重或的出生週數的早產兒，與一般足月的新生兒相比，又更顯脆弱，因此對於基改成份才有更多顧慮，需要更嚴格的把關。
另外李敏駿也提醒，人造的「2ʹ-岩藻糖基乳糖」仍屬於基因改造成份，即便目前認為是安全的，還是有專家認為這類添加產品有未來不確定性，經過很長一段時間後，是否會改變人體中的細胞或結構，甚至造成人體基因突變，的確還是一個未知數。
雖然朝向接近母奶的方向前進，但配方奶與母乳兩者營養成分仍有差距，最新配方的配方奶目前也僅只添加了 2 種人工製成的人類母乳寡糖，因此李敏駿建議，父母在考量要讓新生兒喝母乳或配方奶時，應該更謹慎，考慮兩者的價值、風險外，也可以和專業醫護人員討論，確認之後再做選擇。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 配方奶成分越來越接近母奶？基改母乳寡糖「2ʹ-岩藻糖基乳糖」可加入配方食品 限用標準出爐