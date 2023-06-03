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楊繡惠被男大生下跪告白！霸氣喊話「以後來找我」一輩子不用奮鬥

▲楊繡惠被男大生下跪告白，逗得她心花怒放，霸氣喊話：「來找老娘，一輩子不用奮鬥！」（圖／民視提供）
▲楊繡惠被男大生下跪告白，逗得她心花怒放，霸氣喊話：「來找老娘，一輩子不用奮鬥！」（圖／民視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

綜藝天王胡瓜、賴慧如主持的《最強綜藝秀》，日前到了王永慶創校的明志科技大學，而在瓜哥身後斗大的題字「勤勞樸實」正是學校的校訓，瓜哥入境隨俗帶著藝人們體驗學校的傳統「跑校」，才跑沒幾百公尺就讓大家累得氣喘吁吁，一問之下才知道這是畢業門檻，也讓眾人直呼太累了。

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瓜哥也遵循校訓，鬼靈精怪地設計一場告白結合爬樓梯的遊戲，表示男生追女生要勤勞樸實、腳踏實地才能打動女生，還點名要讓楊繡惠得到幸福，沒想到真有一位男同學自告奮勇想要向楊繡惠告白，讓全場驚呼連連。

▲楊繡惠被男大生親自揹下樓，畫面十分浪漫。（圖／民視提供）
▲楊繡惠被男大生親自揹下樓，畫面十分浪漫。（圖／民視提供）
男同學深情款款地跑上樓梯將楊繡惠揹下，浪漫程度直逼天際，男同學還單膝下跪甜蜜地向楊繡惠大喊寶貝，也讓楊繡惠霸氣對同學說：「來找老娘，一輩子不用奮鬥」，隨後男同學紛紛搶著排隊告白，各種撩妹金句連發，「喜歡的人一定不可以鬆手」、「如果人生是選擇題，我的答案依舊還是你」，也讓一旁的來賓張芷緹和熊霓聽得心花怒放，也讓瓜哥大讚這些同學很厲害。

明志科大拔河隊聞名中外，瓜哥立刻向教練下戰帖，要同學與藝人們好好較勁一番，拔河隊更是不負重望，不用5秒的時間就將藝人們東倒西歪，面子掛不住的藝人們要求換下對方2位選手，並異口同聲撤換體型碩大的2位男同學，比賽開始前瓜哥再派出楊繡惠干擾同學們，結果成效顯著，最後由藝人組輕鬆贏下勝利，只不過手法相當爆笑，還發現藝人隊伍中有一名體型碩大的同學，名牌還貼上「徐新洋」，竟是同學喬裝而成的，也讓眾人笑到不行。

▲啦啦隊女神熊霓（右二）也獲得另一位男大生的告白。（圖／民視提供）
▲啦啦隊女神熊霓（右二）也獲得另一位男大生的告白。（圖／民視提供）

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