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hito音樂獎／完整得獎名單公開！周杰倫收冠軍王　是霸榜最久歌手

▲「2023 hito流行音樂獎」榜單全公開，周杰倫奪下「hito冠軍王（11周）」殊榮。（圖／杰威爾音樂提供）
▲「2023 hito流行音樂獎」榜單全公開，周杰倫奪下「hito冠軍王（11周）」殊榮。（圖／杰威爾音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，今年的表演嘉賓非常豪華，不僅「原子少年」大集合，田馥甄、韋禮安、徐佳瑩、庾澄慶、彭佳慧、熊仔、蕭敬騰、林俊傑等大咖接連上台表演。而在稍早得獎完整名單公開，周杰倫雖然在金曲獎僅入圍1項，但他奪下了「2023 hito流行音樂獎」的「hito進榜最久歌手（41周）」與「hito冠軍王（11周）」殊榮。

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▲周杰倫自彈自唱經典歌曲，讓粉絲如癡如醉。（圖／杰威爾提供）
▲▼周杰倫是「hito進榜最久歌手（41周）」與「hito冠軍王（11周）」。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫開唱前剛好雨停，被說是「太陽之子」發威。（圖／杰威爾提供）
 
hito流行音樂獎得獎名單：


hito 聲猛女生：洪佩瑜


hito 聲猛男生：柏霖


hito 好聲音：戴愛玲


hito 進榜最久歌手：周杰倫


hito 最具爆發力歌手：熊仔


hito 校園人氣樂團：理想混蛋


hito 校園人氣歌手：張若凡


hito 校園人氣創作歌手：魏嘉瑩


hito 唱作女聲：白安


hito 唱作男聲：HUSH


hito 作詞人：安溥


hito 作曲人：徐佳瑩


hito 編曲人：亀田誠治

hito 製作人：戴佩妮


hito 冠軍王：周杰倫


hito 創作歌手：蕭秉治


hito 嘻哈歌手：MC HotDog熱狗


Hit Fm聽眾最愛情歌：A-Lin〈摯友〉


hito 電影主題曲：周興哲〈想知道你在想什麼〉


hito 電視主題曲：告五人〈好不容易〉


hito對唱歌曲：曾沛慈、韋禮安〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉


hito 首播點擊人氣：VERA


hito 情歌演繹：品冠


最受歡迎新人：OZONE


最受歡迎組合：五堅情


最受歡迎數位單曲：蔡依林〈親愛的對象〉


最受歡迎女歌手：G.E.M.鄧紫棋


最受歡迎男歌手：韋禮安


Hit Fm DJ最愛專輯：吳青峰《馬拉美的星期二》


hito年度大躍進：邱鋒澤


2022年度百首單曲冠軍：九澤CP〈偷走你的心〉


hito樂團：宇宙人


hito團體：OZONE


hito男歌手：周杰倫


hito女歌手：徐佳瑩


年度十大華語歌曲：

宇宙人〈我還繞著你在旋轉〉

鄧紫棋〈天空沒有極限〉

告五人〈好不容易〉

周杰倫〈最偉大的作品〉

韋禮安〈沒有人想念沒離開的人〉

蕭秉治〈毒藥〉

徐佳瑩〈沒有第三者的分手〉

MC HotDog熱狗〈阿姨〉

A-Lin〈摯友〉

瘦子〈WAY UP〉

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