PLG總冠軍賽／國王86:72勝富邦！曼尼高封鎖辛特力　楊敬敏砍24分

我是廣告 請繼續往下閱讀
例行賽兩隊交手，國王以5勝3敗領先，末節擁有戴維斯這一名洋將等級的本土球員，是他們在陣容上的最大優勢。富邦勇士擁有兩屆FMVP辛特力在陣，不過國王本季簽下外籍大鎖曼尼高來針對他，兩人此役也將在場上陣面對位。
雙方在陣容風格及各位置的尺寸上都很相似，開賽國王中鋒牧倫斯首節就領到3犯，不過楊敬敏連得8分、單節得到13分，讓主場軍該節打完取得21:18領先。
次節塞瑟夫和石博恩的兩顆三分球，加上曾祥鈞的3分打，讓勇士打出13:3的攻勢，反超比分。不過之後國王換回主力陣容，反打13:0的高潮，勇士連兩次喊出暫停都無法遏止住對手的進攻能量，半場打完國王以43:39維持領先。楊敬敏得到15分為兩隊之冠，塞瑟夫斬獲14分。
易籃再戰後，雙方防守強度都增強不少，富邦第三節讓周桂羽替換洪楷傑進入開節名單，雙方這一節都有一波攻勢，國王三分火力在中段有復甦的趨勢，林書緯、李愷諺和牧倫斯都投進了外線，國王趁勢連得14分，取得雙位數領先，以68:56進入到末節。
富邦在客場落後，試圖追分，但在今天幾名主要的外線進攻箭頭熄火的情況下，找不到太好的發起點。比賽進入最後4分鐘時，富邦換下所有主力，比賽勝負也大致底定。
這場比賽，楊敬敏效率很高的攻下24分，林書緯只有5分，但皆發生在相當關鍵的時刻，另有5次助攻；曼尼高防守辛特力滴水不漏，貢獻11分5助攻；牧倫斯11分20籃板，戴維斯16分10籃板。
富邦方面，以塞瑟夫的20分為最佳，得分主力辛特力這一場比賽被對方針對性防守完全守死，12投2中僅7分進帳，先發後衛張宗憲則是15投2中得到6分。