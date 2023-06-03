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PLG總冠軍賽／國王86:72勝富邦！曼尼高封鎖辛特力　楊敬敏砍24分

▲楊敬敏在張宗憲面前出手投籃。（圖／國王球團提供）
▲楊敬敏在張宗憲面前出手投籃。（圖／國王球團提供）

記者黃建霖/新北報導

PLG總冠軍賽今（3）日開打，在系列賽第一戰雙方就打得十分膠著，比賽中互換領先多次，國王靠著第三節一波14:0攻勢建立起雙位數領先，終場以86:72取得勝利，主將楊敬敏本場攻下24分，率隊在系列賽先下一城。

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這場比賽最受矚目的莫過於「阿美族戰士」楊敬敏對決「野獸」林志傑，兩人不但是好友，也是「黃金世代」效力於PLG職籃的兩位代表性人物，這一次交手的也深受外界矚目。

例行賽兩隊交手，國王以5勝3敗領先，末節擁有戴維斯這一名洋將等級的本土球員，是他們在陣容上的最大優勢。富邦勇士擁有兩屆FMVP辛特力在陣，不過國王本季簽下外籍大鎖曼尼高來針對他，兩人此役也將在場上陣面對位。

雙方在陣容風格及各位置的尺寸上都很相似，開賽國王中鋒牧倫斯首節就領到3犯，不過楊敬敏連得8分、單節得到13分，讓主場軍該節打完取得21:18領先。

次節塞瑟夫和石博恩的兩顆三分球，加上曾祥鈞的3分打，讓勇士打出13:3的攻勢，反超比分。不過之後國王換回主力陣容，反打13:0的高潮，勇士連兩次喊出暫停都無法遏止住對手的進攻能量，半場打完國王以43:39維持領先。楊敬敏得到15分為兩隊之冠，塞瑟夫斬獲14分。

易籃再戰後，雙方防守強度都增強不少，富邦第三節讓周桂羽替換洪楷傑進入開節名單，雙方這一節都有一波攻勢，國王三分火力在中段有復甦的趨勢，林書緯、李愷諺和牧倫斯都投進了外線，國王趁勢連得14分，取得雙位數領先，以68:56進入到末節。

富邦在客場落後，試圖追分，但在今天幾名主要的外線進攻箭頭熄火的情況下，找不到太好的發起點。比賽進入最後4分鐘時，富邦換下所有主力，比賽勝負也大致底定。

這場比賽，楊敬敏效率很高的攻下24分，林書緯只有5分，但皆發生在相當關鍵的時刻，另有5次助攻；曼尼高防守辛特力滴水不漏，貢獻11分5助攻；牧倫斯11分20籃板，戴維斯16分10籃板。

富邦方面，以塞瑟夫的20分為最佳，得分主力辛特力這一場比賽被對方針對性防守完全守死，12投2中僅7分進帳，先發後衛張宗憲則是15投2中得到6分。

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