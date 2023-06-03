印度重大火車事故！至少288死 初步調查疑人為疏失開錯軌道釀禍
印度東部的奧里薩省（Odisha），當地時間2日驚傳重大火車相撞事故，目前已知造成288人死亡、900多人受傷，並有多人受困。目前事故原因還在調查中，不過有官員透露，事故發生前有列車行駛在錯誤的軌道上，因此意外很可能是人為疏失造成。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《印度斯坦時報》報導，事發當時科羅曼德特快列車（The Coromandel express）以時速127公里行駛在環線上，撞上貨運列車後脫軌滑向主線道，接著再被另一輛列車（Bengaluru-Howrah Superfast Express）撞上，造成重大事故。
根據匿名官員透露，科羅曼德特快列車在環線與貨運列車相撞，是因為科羅曼德特快列車開錯了軌道，但為何會出現開錯軌道的情況，整個事發過程始末，都需要進一步調查釐清。匿名官員認為，從初步調查來看，人為疏失的機會很大。
據了解，事發地點共有4條軌道，包括2條主線及2條環線。印度每年都會發生多起火車事故，光是2021年，印度發生的鐵路事故就有近1.8萬起，死亡人數16431人。其中大多數事故在調查後，都將責任歸咎於人為疏失或是信號設備過時。