蔡阿嘎日本拍片5大NG行為惹議！帶老婆鞠躬道歉：我們虛心檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、拍攝時占用公共空間，影響用路人的通道：拍攝時的確有疏忽，要跟民眾、用路人說聲不好意思，往後拍片時會特別注意是否干擾到用路人的權益。
2、在日本餐廳共食，冒犯了日本的飲食文化：跟店家說聲不好意思，以後拍攝時會符合當地的用餐禮儀，如果吃不下的話會選擇用外帶的方式拍攝，不造成店家的困擾。
3、在店內拍攝時大聲喧嘩，進而影響到其他客人：非常的抱歉，以後拍攝時會注意，不會影響到其他客人、造成店家困擾。
4、在店裡吃東西，好不好吃很主觀，態度卻有嘲諷、輕蔑的感覺：跟店家說聲不好意思，以後會注意態度跟用字。
5、用高標準評價平民餐廳：我們這次影片呈現的方式，造成大家的不舒服，以後會更加謹慎的審慎評估，注意我們在外面的一些言行舉止。
蔡阿嘎最後帶著老婆深深一鞠躬，向網友們道歉，感謝大家批評指教，「我們都聽到了」，未來會虛心檢討，持續針對影片內容改善調整。多數網友肯定他公開認錯的勇氣，「食物真的很主觀，願意站出來道歉並改善，我覺得很棒」、「懂得檢討的人會有美好將來」、「莫忘初衷，別忘了自己是有影響力的人」、「誠懇道歉是很好的身教」，也有網友為店家抱不平，「大家都賺辛苦錢，不要拍這種傷害店家的行為」、「傷害到日本店家，丟了台灣的臉」、「人家開店養家餬口，你們幾句話影響很大」，希望他不要再做這系列的影片，「真的很難笑，也很讓人難過」。