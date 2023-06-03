hito音樂獎／熊仔「喉嚨灼傷」忍痛開唱 突然鬆口：我結婚了
Hit Fm聯播網主辦的台灣音樂盛事「2023 hito流行音樂獎」，今（3）日晚間在台北小巨蛋盛大舉行，超過30組強大卡司共襄盛舉！「hito最具爆發力歌手」熊仔現場抒情開唱，受訪時透露，自己胃食道逆流喉嚨灼傷，撐著完成表演。他忍著不適，形容製作音樂就像是「洞房花燭夜」，還笑說「我跟索尼音樂結婚了。」
記者黃雅琪/台北報導
饒舌歌手熊仔今晚在「2023 hito流行音樂獎」獻唱〈才子〉、〈能火〉，並榮獲「hito最具爆發力歌手」。熊仔受訪時透露，自己一直以來都有胃食道逆流喉嚨灼傷的問題，昨晚再次發作：「我有努力撐著（表演完）。」他說可能是作息影響，尚不清楚發病原因。
熊仔以專輯《PRO》，入圍第34屆金曲獎最佳華語男歌手獎、最佳華語專輯、最佳年度專輯3項大獎！熊仔表示，在金曲獎表演才是壓力最大的環節：「其實沒有（想拿下獎項），我覺得金曲獎很像一個婚禮，婚禮是一個形式，真正爽的時候是『洞房花燭夜』。」熊仔幽默形容製作音樂就像是「洞房花燭夜」，還透露：「我想要拿的是下一張（專輯），在我心目中它有達到一個獎座，這是我最厲害的作品。」
熊仔坦言，最近沉浸在創作音樂鑽研樂理：「我重新找到一個可以全心投入，玩得很開心的東西，（像是）洞房花燭夜。」他不停描述「洞房花燭夜」，被記者笑問：「該不會已經結婚了？」熊仔打趣回應：「我跟索尼音樂結婚了！」笑翻全場。至於他最看好的金曲歌王人選：「硬要講的話，不知道為什麼我出專輯，青峰哥也會出專輯。」青峰被形容像是天敵般的存在，熊仔笑說：「是英雄惜英雄，我很惜他，不知道他惜不惜我。」