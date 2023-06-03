hito音樂獎／HUSH穿3萬巨大墊肩裝開唱 拿歌王「先打他們」巴掌
Hit Fm聯播網主辦的台灣音樂盛事「2023 hito流行音樂獎」，今（3）日晚間在台北小巨蛋盛大舉行，超過30組強大卡司共襄盛舉！創作歌手HUSH穿著要價3萬元的「紅色浮誇墊肩套裝」現身開唱，他笑說要是得到金曲獎最佳華語男歌手的話：「先去那些希望我拿最佳女歌手的朋友面前，打他們一巴掌。」
記者黃雅琪/台北報導
創作歌手HUSH以《娛樂自己》專輯入圍第34屆金曲獎年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳華語男歌手獎3項大獎，備受評審肯定。HUSH今晚在「2023 hito流行音樂獎」再拿下「hito創作男聲獎」並獻唱〈都會愛情三角習題〉，穿著要價3萬元的「紅色浮誇墊肩套裝」登場：「我買這件就想說到底誰會穿？到底什麼時候可以穿？」HUSH最終在一星期前才決定穿來表演。
HUSH現場示範把頭埋進去衣服裡，還笑著模仿：「嗨大家好，我是葛大為！」逗趣畫面笑翻全場；對於安博說HUSH衣服給她很多啟示，他笑回：「她都不想跟我合照，她說我不允許有人肩膀比我胸部還大，但還是照了2張。」HUSH還透露，之後金曲獎會有更誇張的服裝登場。
被問到入圍心情，HUSH回答：「今年很準時看入圍記者會，前面技術、創作獎項都沒有我的名字，想說算了！」殊不知到了男歌手獎項聽見自己名字，他直呼：「不敢相信！說真的內心是滿有感觸的，可以入圍歌手獎項被看到。」
HUSH坦言，最想拿最佳華語男歌手：「拿一個男歌手會覺得被鼓勵到。」被問到心中勁敵，他說：「熊仔跟熱狗就是一組，我跟吳青峰免強算一組，就會覺得兩兩一組在比較。」HUSH還笑稱如果拿下歌王獎項：「先去那些希望我拿最佳女歌手的朋友面前，打他們一巴掌。」