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濕熱節氣這些疾病最易發作
延續小滿節氣，芒種特性仍為「濕」、「熱」，但雨勢更大短急，熱勢也逐漸升溫。
賴睿昕提醒，體內有潛藏病因體質者，容易引起皮膚及慢性發炎類疾病爆發，如痘瘡、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、濕疹、乾癬等。此外，更年期症狀的潮熱，在這個濕熱的節氣中更加難耐，免疫系統疾病也會隨著濕熱的外界環境因素誘發體內濕熱病，因而更難控制。
芒種節氣的的「濕」和「熱」會因為氣溫飆升而加重，也會濕的屬性改變，以更加「濕黏」的方式存在於體內。她進一步說明，這種更黏濁的呈現方式，古代會用「穢濁」來描述，首當其衝的是消化機能，以及排便最易受到影響。
消化變慢，胃脘容易痞、滿、脹、悶呆；大便濕黏，氣體變多伴隨出現打嗝、放屁頻繁；胃食道逆流加重，胃腸氣機不暢進而影響全身氣機，因此，也會出現頭暈頭昏脹、倦怠懶言、四肢痠軟無力等症狀。
芒種養生喝 1 茶飲、1 料理健脾祛濕
既然無法改變外在環境，芒種養生就從生活方面著手，飲食上，最重要的是「健脾祛濕，消積化濁」，可多喝消積去濕茶、多吃國民小吃四神湯來幫助緩解，平時別忘了要多運動，以及按壓穴位。
賴睿昕指出，四神湯的組成，分別是茯苓、芡實、蓮子、山藥，可加入任何食材燉煮，如排骨、雞肉等，而外食時最常見的是豬腸。不過，豬腸屬於內臟類，其熱量高、油脂含量也偏高，建議偶一為之。
為什麼四神湯是芒種時節最佳食療呢？她解釋，茯苓能健脾補胃、淡滲利濕，可幫助身體排除水分和濕氣。如果腸胃裡的水分太多，茯苓可促使水分從膀胱排出去，對於久坐的上班，能幫助改善循環、消除水腫。
而芡實本身有澀味，具有收澀的作用，胃腸的濕氣過重易造成腹瀉、軟便、胃脘痞悶等，都可用芡實來改善。蓮子有甘溫、補脾胃及收澀腎氣的作用，女性白帶多、男性易夢遺失禁，或是腰膝痠軟、水腫等情況均可使用蓮子。
山藥則是對脾胃虛弱者非常好的食材，能健補脾胃，增加吸收力，讓身體更有力氣，特別適合身體瘦、肌肉少、消化不良者等。薏苡仁性味甘淡，具利水滲濕、健脾、除痹、清熱排膿等，還能美白祛下肢水腫。
賴睿昕指出，有血糖過高、腸胃虛弱、消化不良、容易腹瀉，以及時常有疲倦感等狀況的人，皆可透過四神湯來幫助脾胃除去濕氣、補養脾胃來強化消化機能。
消積去濕茶飲
材料：薄荷 2g、山楂 3g、陳皮 2g、麥芽 3g、荷葉 2g、菊花 3g、梅子 1 顆、蜂蜜 1 湯匙
作法：將所有食材加入 300〜500c.c. 的熱水中，悶約 15〜30 分鐘即可飲用。
多運動排濁濕、按壓 3 穴位保養
除此之外，適當運動排汗有助於潛伏於皮膚及肌肉筋膜間的濕氣代謝，賴睿昕提醒，芒種時節更濕黏、更濕熱，體內濕濁產生的黏汗，必須透過運動快速排除，避免皮膚毛囊發炎。而每天也可以揉壓 3 穴位 10〜15 分鐘做保養。
陰陵泉穴
取穴：足太陰脾經合穴，位於小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。
功效：具健脾利濕之功。
公孫穴
取穴：足太陰脾經絡穴，位於足內側緣，第一蹠骨基底的前下方赤白肉際處取穴
功效：具理腸胃氣滯及心胸胃氣機疏導之效。
TIPS：陰陵泉穴和公孫穴搭配，交替揉按可健脾利濕、理腹寒，調整腸胃機能，達到加強體內祛濕效果。
足三里穴
取穴：足陽明胃經合穴。膝蓋下約 4 橫指、脛骨旁開 1 橫指處。正坐屈膝呈 90 度，手心對髕骨，手指向下，無名指端處即是該穴。
效用：有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，是著名的長壽穴。
諮詢專家：翰鳴堂中醫診所院長 賴睿昕中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 芒種時節胃脹氣、常便祕、火燒心，都是「這」原因導致！中醫師提多吃「國民小吃」能改善