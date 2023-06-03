胡志強提殯儀館初識往事　侯友宜憶30年前紅了眼眶

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與會聽眾提出台中火力發電廠空污改善、台灣詐騙橫行、民進黨性騷案等問題，侯友宜強調自己支持安全的核電、重新調整能源配比；至於指詐騙集團與槍毒結合，已成為台灣犯罪治安史上最黑暗的一面，主張政府從打擊組織犯罪、科技防詐、宣導面同步著；他舉《家暴法》立法過程為例，坦言雖然性別平權很重要，但台灣以前不重視性騷行為，幸好時代在進步，欣見這一代年輕人勇敢站出來，他建議年輕人受害時，若無法對擁有支配權的長輩、長官開口，建議可向年紀、觀念相近的民代陳情，一起喚回公平正義與真理。
前台中市長胡志強在立委江啟臣、楊瓊櫻及前立委顏寬恒陪伴下，以神祕嘉賓身份出現。他透露與侯友宜相識於30年前的殯儀館裡。胡志強說，當年他是行政院新聞局長，侯友宜是台北市刑大的大隊長，孩子在健康幼稚園事件被燒死，侯很低調，他永遠記得侯在現場說了「我一個小孩親手送到學校，現在放學只想求你把小孩還給我」、「白髮人送黑髮人原來是這樣痛苦」。
聽到胡志強重提往事，一旁的侯友宜紅了眼眶，不停眨眼睛、努力擠出笑容。胡志強說，他對侯友宜印象深刻，後來才知他出身嘉義農家，生活清苦，高中畢業後考上好些個大學，迫於現實環境只能讀警官學校。之後陳進興挾持南非武官事件，侯友宜是現場指揮官、胡志強是外交部長，「那天晚上在很危急狀況下，他空手和一個殺了數條人命、有槍的人交涉」，令他更刮目相看。
胡志強對侯友宜說：「我從30年前就對你很有信心，冷冷的在旁邊看你的表現。」他希望未來的台灣絕對和平、絕對繁榮，治安越來越好，也知道侯友宜現在面對的挑戰很多，且已沒有退路，相信侯會大步向前、再大的危機也不怕。胡志強轉頭對侯友宜說：「請盡所有的力量，我們都會跟你一起拚下去。」
侯友宜說，自己一路從基層公務員爬上來，胡志強給他很多支持鼓勵，過去的事胡志強記得那麼清楚，他既訝異又感動，也希望自己能讓中華民國台灣這塊土地變得更好、兩岸和睦相處。
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