hito音樂獎／洪佩瑜金曲大贏家！「像拿到大禮包」 最想奪新人獎
「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，洪佩瑜入圍本屆金曲獎總共8項，是這一屆金曲獎大贏家，今天出席活動時談到成為大贏家的心情，直言沒想過自己會是大黑馬，有種拿到大禮包的感覺，而她最想要拿走金曲獎「最佳新人獎」。
記者吳雨婕/台北報導
洪佩瑜提到得知入圍8項的心情，「我當下在排練，我腦袋空白一片，馬上倒在地上大哭，原本想說入圍一項、兩項，就滿足了。」目前已經開始著手準備戰袍，被問到會不會走性感風格，她表示正在與團隊討論中，希望能找到屬於自己的性感，當天她還會帶著一片石頭當作幸運物，目的是希望自己當天能講話更流暢。
洪佩瑜笑說，從沒想過自己是大黑馬，成為金曲大贏家有種拿到大禮包的感覺，而在入圍8項裡，她最想拿到「最佳新人獎」，因為一生只有一次。此外，洪佩瑜稍早也奪下「hito聲猛女生」，她在台上感謝公司、一直等待她的人，還有媽媽、哥哥與在天上的爸爸。談到成為金曲大贏家後，生活上有什麼不同，洪佩瑜表示生活沒有什麼改變，但收到的祝福真的很多，讓她很窩心。
洪佩瑜在「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」上演唱歌曲〈不在一起就不會分開〉，這是她發行首張專輯後，首次登上小巨蛋的舞台演出，她用不帶炫技的誠摯嗓音吟唱，成為全場最溫暖的光芒，透過沉穩聲線，撫慰每顆受傷的心。