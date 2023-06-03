中國將設第三座迪士尼樂園？武漢被打臉

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中國疫情後出現報復性旅遊，上海迪士尼儘管調漲票價依然人滿為患，近期盛傳迪士尼正在覓址設立第三座樂園。
武漢市蔡甸區商務局招商科1日在「武漢城市留言板」上，回覆市民有關「蔡甸區是否有接洽迪士尼招商專案」的提問。
該局宣稱，目前迪士尼項目由上級部門接洽，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，努力推動達成專案落戶意向，目標選址區域包括蔡甸、黃陂等區，蔡甸區後續會積極關注專案接洽進展，努力向上級部門爭取洽談機會。
據界面新聞今天報導，對此，上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁王凱（Murray King）回覆「這是假消息」。
消息鬧大後，武漢城市留言板已經刪掉了該條問答。
在此之前，天津市傳出迪士尼海洋公園將落戶，隨後成都龍泉驛區也傳出已保留一塊迪士尼樂園預定地，相繼遭當地官方否認。已傳了多年的重慶市、青島市近期又被提起。
為什麼「中國要建第三座迪士尼」的假消息接連傳出？中國主題公園研究院院長林煥傑表示，因為迪士尼的名氣太大了。
林煥傑指出，從遊客的角度來看，「迪士尼」這三個字就是世界主題樂園最響亮的品牌，迪士尼在人們心中就是一個快樂的使者，給遊客帶來快樂；而從城市發展的角度來看，如果在某個地方有迪士尼樂園，對當地的經濟、娛樂、交通、餐飲、酒店等拉動就會非常多也非常大。
惠譽評級中國企業研究董事朱彧也指出，主題鮮明的高品質主題樂園是稀缺的。
但林煥傑和朱彧都提到，中國建造第三座迪士尼的機率並不大。
朱彧表示，迪士尼樂園這種規模的主題樂園吸引的是全國的遊客而非區域性的，並不具有多地開園的必要性。另外，目前上海迪士尼也正在繼續擴建中，此外如北京環球影城也規劃了二期和三期，都可以滿足日益增加的需求。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1120603