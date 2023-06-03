hito音樂獎／徐佳瑩自認「沒拿2次歌后」面相 鬆口是她的小粉絲
Hit Fm聯播網主辦的台灣音樂盛事「2023 hito流行音樂獎」，今（3）日晚間在台北小巨蛋盛大舉行，超過30組強大卡司共襄盛舉！徐佳瑩獻唱虐心情歌〈沒有第三者的分手〉，對於再次入圍金曲歌后，她自認面相不符2度拿獎，還透露自己是洪佩瑜的小粉絲。
記者黃雅琪/台北報導
金曲歌后徐佳瑩以專輯《給》入圍最佳華語女歌手獎、最佳華語專輯獎、年度專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎、年度歌曲獎、最佳最佳專輯製作人獎、最佳MV獎7大獎項，被問及入圍心情她回答：「夜深人靜的時候，我仔細想好像沒有拿兩座（歌后）的面相」，她認為拿獎有時候要看緣分。
徐佳瑩坦言：「我最想拿的是作曲（獎項）！因為我一開始比賽就是自己寫歌，所以拿作曲人獎對我寫歌來說是非常好的鼓勵。」她點名洪佩瑜是本屆歌后勁敵，還透露自己是她的小粉絲，期待她出專輯好久。提到即將到來的金曲獎，戰袍是否已經有準備：「還沒，希望可以感覺到久未出現的氣勢『Lala is back』！」為避免再次跌倒，她希望這次紅毯高跟鞋一定要好走。
徐佳瑩今晚演唱，獲得「2022 hito年度十大華語歌曲」肯定的虐心情歌〈沒有第三者的分手〉，而令歌迷驚喜的是，徐佳瑩之前從未公開演唱過這首歌，把第一次獻給hito流行音樂獎，她以「第三人稱」的口吻細膩演唱，為聽者導覽〈沒有第三者的分手〉毫無選擇的痛。