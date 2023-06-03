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戰勝乳癌3重點　「預防、篩檢、治療」怎麼做？醫師這樣說

戰勝乳癌3重點　「預防、篩檢、治療」怎麼做？醫師這樣說
戰勝乳癌3重點　「預防、篩檢、治療」怎麼做？醫師這樣說

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據國健署109年癌症登記資料及衛生福利部110年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第一位（共計15,259人）及死亡率第二位（共計2,913人），乳癌發生高峰為45-69歲。

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國健署呼籲，女性應把握3個及早預防乳癌。台灣乳房醫學會曾令民醫師也提到，戰勝乳癌有「預防、篩檢、治療」3要點，尤其現代人多未婚，傳統保護因子不在的情況下，又受到生活型態、環境汙染、飲食型態及食安問題（如：塑膠袋裝熱食、塑化劑）、生活作息等影響，更要注意乳癌的發生。

乳癌發生率、死亡率上升　把握3個及早預防

根據國健署資料顯示，乳癌標準化發生率呈現上升趨勢，死亡率也有小幅上升，每10萬人就有82.1人罹患乳癌，每日約有42人罹患乳癌、約8人死於乳癌。

國健署提醒，預防乳癌把握「及早預防」、「及早發現」、「及早治療」3個關鍵：

  1. 及早預防：
遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡，養成健康生活型態、規律運動、維持理想體重，並適度釋放身心壓力。

  1. 及早發現：
符合資格的婦女要定期接受篩檢，以便能早期發現病變組織。

  1. 及早治療：
一旦篩檢結果異常，應儘速接受後續診斷與治療，早期乳癌治療預後佳，5年存活率高達9成。

預防、篩檢、治療　「這樣做」才可戰勝乳癌

而要戰勝乳癌「預防、篩檢、治療」3要點很重要，不過這3部分民眾分別該怎麼做呢？曾令民醫師整理出以下重點：

  • 預防
    1. 多運動、控制體重
    2. 避免太晚生育、親自餵母乳
    3. 少攝取高脂肪食物
    4. 戒菸、少喝酒
    5. 心情放鬆、減少壓力、避免熬夜生活
  • 篩檢
  1. 政府補助45－69歲婦女、40－44歲二等親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影
  2. 即使沒有症狀或是良性乳房囊腫，成年女性也應定期檢查，不可輕忽
  • 治療
    1. 乳癌早期治療，治癒率高
    2. 新藥輩出，乳癌晚期仍能保有希望，應積極治療
    3. 改變不良的生活型態
改變生活型態、遠離致癌因子預防乳癌，並定期乳癌篩檢，早期發現早期治療，才能避免乳癌對身心、生活等造成更大的影響。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58075

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