戰勝乳癌3重點　「預防、篩檢、治療」怎麼做？醫師這樣說

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乳癌發生率、死亡率上升 把握3個及早預防根據國健署資料顯示，乳癌標準化發生率呈現上升趨勢，死亡率也有小幅上升，每10萬人就有82.1人罹患乳癌，每日約有42人罹患乳癌、約8人死於乳癌。
國健署提醒，預防乳癌把握「及早預防」、「及早發現」、「及早治療」3個關鍵：
- 及早預防：
- 及早發現：
- 及早治療：
預防、篩檢、治療 「這樣做」才可戰勝乳癌而要戰勝乳癌「預防、篩檢、治療」3要點很重要，不過這3部分民眾分別該怎麼做呢？曾令民醫師整理出以下重點：
- 預防
- 多運動、控制體重
- 避免太晚生育、親自餵母乳
- 少攝取高脂肪食物
- 戒菸、少喝酒
- 心情放鬆、減少壓力、避免熬夜生活
- 篩檢
- 政府補助45－69歲婦女、40－44歲二等親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影
- 即使沒有症狀或是良性乳房囊腫，成年女性也應定期檢查，不可輕忽
- 治療
- 乳癌早期治療，治癒率高
- 新藥輩出，乳癌晚期仍能保有希望，應積極治療
- 改變不良的生活型態
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58075
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