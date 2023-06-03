hito音樂獎／準歌王熱狗與6辣妹熱舞！隨緣看金曲 入圍像中樂透
「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，現場眾星雲集，其中本屆金曲獎準歌王MC HotDog熱狗擔任開場表演嘉賓，一登場隨即讓氣氛超嗨，還有6名女舞者火辣伴舞。身為準歌王的他，受訪時提到他對於得不得獎很隨緣，因為入圍就已經像中樂透。
記者吳雨婕/台北報導
很久沒有在小巨蛋跟觀眾見面的熱狗表示，這次準備了新專輯中他最喜歡的歌曲給大家聽，一連唱了〈他們根本不是Rapper〉、〈髒藝術家〉、〈NFT〉、〈阿姨〉，在唱到〈髒藝術家〉時，熱狗向台下歌迷說：「你們每一個人都是藝術家，因為活著就是藝術！」表演到〈阿姨〉時，還帶領6位性感舞者熱舞，6位舞者身穿透膚上衣，下半身則是三角熱褲，火辣指數如同今天的天氣。
熱狗入圍今年金曲獎「最佳華語男歌手」，將與鶴、熊仔、吳青峰、HUSH、趙雷搶奪歌王寶座，表演結束後，他接受訪問時談到叩關歌王一事，熱狗先是強調：「我沒有悲嘆！我是隨緣、佛系，無所謂，沒得獎不會因此難過，或者質疑不公平。」也表示金曲獎當天確定會出席。
被問到鶴、熊仔、吳青峰、HUSH哪一位是勁敵，熱狗直言：「還好欸。」因為身旁有許多樂手曾經是金曲獎評審，他們都表示金曲獎審核繁瑣，要經過好幾輪才能有入圍名單，所以熱狗淡定的說：「入圍就像中樂透，入圍就是肯定，得獎不重要。」且他私心希望熊仔可以奪歌王，自己則是可以拿下「最佳作詞人」。