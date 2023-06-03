15縣市豪大雨特報！雨停放晴「等這時」 1圖看懂下週天氣
今（3）日午後迎來雨彈狂轟，中央氣象局針對15縣市發出豪大雨特報，預報指出猛烈雨勢會一路深夜，明（4）日東半部局部短暫陣雨，東南部不定時短暫陣雨、雷雨，北部則有午後雷陣雨機率，降雨範圍有機會縮小一些，雨勢集中在山區，雖然仍是有局部大雨發生機率，不過週日、下週一（4日、5日）各地為多雲到晴，是未來一週天氣相對穩定的一段期間。
記者鍾怡婷/綜合報導
由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，臺南市已有豪雨發生，今（３）日臺中市有局部大雨或豪雨發生，中南部地區及北部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。中央氣象局目前針對15縣市發出豪大雨特報，影響時間從3日下午一路到深夜。
根據預報指出，明（4）日降雨範圍有機會縮小，降雨會集中在山區，各地高溫落在30度至33度。週日、下週一（4日、5日）各地為多雲到晴，是未來一週天氣相對穩定的一段期間，東部、東南部地區及東北部山區有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。
下週二（6日）各地為多雲，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下週三至下週五（7日至9日）環境偏西南風，南部及東南部地區有零星局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。10日至12日南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。