南韓控部分國家無視北韓非法行徑　恐削弱國際制裁

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南韓國防部長李鐘燮在新加坡舉行的亞洲最高安全峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）演說中說：「這造成聯合國安理會通過北韓制裁的漏洞。」
李鐘燮說：「對北韓非法行徑選擇不作為，不僅將導致朝鮮半島安全局勢惡化，連太平洋地區，甚至全世界亦然。」
李鐘燮重申和美國與日本進行三方安全合作，以嚇阻北韓的重要性。
韓聯社報導，李鐘燮在和美日防長會面後告訴媒體，美國及其兩大盟友日韓將在「年底前」啟動即時共享北韓飛彈警報情報系統。
法新社報導，聯合國高層官員2日指責安理會未能追究北韓多次違反國際制裁進行飛彈試驗的責任，稱這種不作為讓平壤繼續「不受約束」。
聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）告訴安理會成員，安理會缺乏團結與行動，無助減緩朝鮮半島的不利發展。
「北韓不受約束，他方被迫聚焦在軍事嚇阻。」
「北韓聲稱，主權國家有權發射衛星，並從太空活動中受益。然而，安理會決議明確禁止北韓使用彈道飛彈技術進行任何發射。」
由於長程飛彈和太空火箭發射運用相同的技術，分析師指出，北韓發展將衛星射向軌道的能力，讓平壤可以發假借射衛星的名義，進行被禁止的洲際彈道飛彈試射。（編譯：劉淑琴/核稿：戴雅真）1120603