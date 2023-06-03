NOW民調／2024總統大選你投誰？賴、侯、柯網路民調出爐

職場性騷擾案頻傳！婦團：構成重點是對方感受、同儕氛圍很重要

▲近日職場性騷擾事件頻傳，婦團指出，追求、開玩笑等行為是否構成性騷擾，重點是對方感受。（圖／取自Pixabay）
▲近日職場性騷擾事件頻傳，婦團指出，追求、開玩笑等行為是否構成性騷擾，重點是對方感受。（圖／取自Pixabay）

中央社

（中央社記者曾以寧台北3日電）近日職場性騷擾事件頻傳，婦團指出，追求、開玩笑等行為是否構成性騷擾，重點是對方感受，不能只顧自己想法；事件發生後，除雇主態度，更重要是同儕是否傾聽、同理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勵馨基金會副執行長王淑芬今天接受中央社記者採訪表示，性騷擾較不容易被辨識，但其實只要是不受歡迎、與性有關的行為或性別歧視，都是性騷擾，包含過度追求、自以為開玩笑、肉麻當有趣等，都要有意識，「對方感受」才是重點，不能只顧自身感受。

王淑芬指出，職場上大部分都是熟識的人，被害人常不好意思撕破臉、怕讓對方難堪，或不確定是什麼狀況、覺得這次就算了等，而用委婉方式拒絕，對方卻越來越靠近、持續騷擾，因此許多案件是類似情況持續性反覆發生。

王淑芬說，近期新聞事件中不少案例是已經有明確碰觸，或提起性相關話題，若是對方誤解或不小心，可以適度表達自己不喜歡；但若加害人是有權的上司、客戶等時，被害人又會更不知道該怎麼處理，就需要雇主協助。

不過王淑芬也指出，基金會擔心，法律雖要求雇主性騷擾調查責任，卻不是所有雇主都有充足概念，且雇主會擔心事業單位名聲而隱匿或大事化小，「有選手兼裁判的感覺」，但輕忽性騷擾對當事人的傷害，也讓性騷擾更容易在環境中發生，也讓被害人更不願意說。

王淑芬提醒，除了公司主管是否相信，最重要還是同儕間的氛圍和壓力，實務上常見被害人申訴後卻被霸凌，被認為是破壞和諧，或整體辦公室氛圍變得詭異、遭到指指點點等，這是整個社會塑造出來的，因此整個社會文化如何看待類似事件非常重要。

對於近期事件，王淑芬說，要鼓勵願意勇敢站出來的受害者，這樣的舉動也會讓其他人更願意發聲；盼透過這次讓大眾更知道什麼是性騷擾、瞭解被害者的痛苦，及性騷擾發生時可以有哪些作為，「如果被害人不用承受那麼大的壓力，就不會不敢舉發，而讓情況更嚴重」。（編輯：李亨山）1120603

性騷案連環爆！北市勞檢處稽查6大項目　民進黨：30天內完成

總統府資政也傳性騷？府：以保護當事人權益為基礎調查

民進黨否決檢討性騷機制　國民黨批性平退步黨、性騷國家隊

民進黨性騷醜聞連環爆！王世堅批加害者找辯護律師　直言「可恥」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀