hito音樂獎／安溥術後首露面！衝媒體室 狂喊被他浮誇墊肩刺激
「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，現場眾星雲集。其中安溥是在頸椎軟骨破裂手術後首度公開露面，她展現活力，分享身體復原狀況，還提到兒子每天晚上都會摸摸她的頭，給她秀秀。而安溥進到媒體室就狂喊「我被HUSH的的墊肩刺激到！」背後原因也跟著曝光。
記者吳雨婕/台北報導
安溥先前因為突發的頸椎軟骨破裂，臨時取消高雄巨蛋的開唱計畫，在今年過年年假做手術清創，換了一個人工椎間盤，安溥提到現在每天都要做復健，類似於畫彩虹的動作，不過有一些特定角度還是沒辦法施展，甚至還會抖。安溥透露由於狀況是急性的，所以醫生一開始非常嚴厲看待，也表示她的聲帶多少都會受影響，所幸這部分恢復良好，今天受訪時安溥聲音也如往常。
安溥表示，兒子很關心她的復原狀況，雖然還是會指使媽媽做東做西，但是每晚睡前都會摸摸她的頭，「他每天都會想到（媽媽受傷）這件事，會秀秀我。」而因為身體出狀況延期高雄巨蛋演唱會，最後變成取消，改在北流、高流開唱，安溥無奈的說：「過年的時候就被告知，今年會跟很多事情沖到，我只能直觀處理每件事情。」被問到會不會覺得遺憾，安溥樂觀以對，認為多少會失落，但空下來的時間剛好給了她機會陪爸媽、小孩，「是我喜歡的人賺到，就沒有那麼失落。」
活力十足的安溥，一進到媒體室受訪時，隨即笑說：「我被HUSH的墊肩刺激到！」原來HUSH今天出席活動時，穿著紅色運動裝，墊肩超寬，可以說是太平洋肩膀，走到哪都是注目焦點，也難怪安溥笑說被刺激到了。