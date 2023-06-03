卡波耶拉晉級頒帶典禮好手雲集衛武營 展現巴西戰舞魅力
由團體GUETO Capoeira Taiwan舉辦的第一屆巴西戰舞晉級頒帶典禮及成果演出今(3)日假高雄衛武營國家藝術中心舉行，這場國際晉級頒帶典禮匯集來自日本、菲律賓、香港等多國好手「以武會友」，在後疫時期為台灣熱愛卡波耶拉運動者重啟國際交流。主辦單位還邀請巴西卡波耶拉大師Jean Barros da Silva 教授、Daniel Silva 先生來指導，頒授晉級道帶認證給台灣學員。
記者郭凱杰／高雄報導
卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動，透過不斷上課學習，並依照其程度頒發不同顏色的色帶（類似於跆拳道升級之色帶）。Jean教授表示能看到這個在歷史上曾經被禁止的武術在台灣落地生根，他非常感動，相信這些同學未來一定無可限量。
來自香港，在高雄教授卡波耶拉的智楠教練表示，卡波耶拉除了是一項運動之外，它更教導了我們很多人生的哲學，有更多的文化內涵與音樂在運轉，並影響著這個世界。
這場演出的藝術總監也是主辦單位兔兔熊翻滾教室的老師廖洳平表示，這演出節目除卡波耶拉表演外，更有巴西的傳統舞蹈-棍棒戰舞Maculelê，還邀請目前少數集結台灣最優秀且熱愛花式運動的表演團體-LAD多元藝術團隊，以花式運動結合卡波耶拉；還有街舞House舞蹈與卡波耶拉的首次創作舞碼。
PLUS FUN表演藝術舞蹈團的團長張𧙗倫也指出，舞蹈是一種演出媒介，這次的演出節目，將HOUSE與CAPOEIRA的結合，更是一種嶄新的表現，學習不同的文化領域，舞蹈音樂和藝術表演更是讓孩子在學習的過程中能有更多元層次的學習面。
現場許多父母在欣賞完了精彩的活動表演後也都對於孩童能夠學習卡波耶拉及巴西傳統舞蹈表達肯定，與支持，家長吳太太表示，在後疫時期後看到台灣這麼多熱愛卡波耶拉運動者，重啟國際交流，很感動；也期許未來能夠看到卡波耶拉的藝術能夠在台灣落地生根，讓國內藝文表演發展接軌國際。