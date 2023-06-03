媒體人爆曾遭現任藍委性騷擾 國民黨：依法處理、絕不護短
民進黨連爆性騷案被吃案，又有多名人士被指控性騷，媒體人董成瑜今在臉書發文，自稱自己是「資深的被性騷擾者」，文中影射某國民黨立委，當年曾在餐敘席間，對她有疑似性騷行為。國民黨回應表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理，決不寬貸。
記者余祥／台北報導
董成瑜提到，她最後一次被性騷擾是2014年，她在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委），邀集了首都市長、想要接續選市長的人（當然由這位人士做東），還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯（可以推想，這是一系列的與媒體吃飯的其中一場）。她那時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問她要不要一起去。有觀察各色人等的機會她當然不放過。
董成瑜描述，席間這位縣長坐她右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，她覺得與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許她太和顏悅色，不久，他抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作，但知道這是她的極限。董成瑜進一步表示，吃到尾聲，水果未上，這位縣長突然站起來，抱住她的頭親她。
國民黨說明，對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及國民黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置。無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置。
國民黨表示，而無論職場內外有本黨成員涉及相關狀況，除了感謝受害者勇敢發聲外，也歡迎與國民黨聯繫提供事發內容資訊，國民黨絕對不會護短，會承接住受害者，守護職場性平安全與社會上所有人免於恐懼的權益。