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大腸癌有哪些危險因子
為什麼國人罹患大腸癌機率居高不下？北市聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗表示，除了民眾熟知的常吃紅肉和加工品、喜愛油炸燒烤、肥胖、抽菸，以及大腸癌或大腸瘜肉家族史等，還與「久坐不動」有關。
醫師提醒，想要避免大腸癌上身，除了遠離危險子，並多補充蔬果及膳食纖維，刺激腸胃蠕動，還應定期做糞便潛血檢查，早期發現並治療，大腸癌是治癒率很高的癌症。
蕭奕宗提到，「久坐不動」之所以成為致癌的危險因子，是根據研究顯示，每天增加 2 小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加 8％、肺癌增加 6％、子宮內膜癌增加 10％。
久坐不動的致癌原因
而現代人工作和生活型態都偏靜態，上班坐在辦公桌前，回家坐在電視或電腦前，耗費的體力較少；久坐也會讓腸道蠕動跟著變慢，增加腸道發炎機會；加上因活動不足而導致肥胖，新陳代謝變差，成為癌症高風險族群。
此外，長時間待在室內，會減少曬太陽的頻率，人體中合成的維生素 D 就會缺乏，而維生素 D 已被證實可保護腸道、降低腸炎或腸癌發生的機率，蕭奕宗建議上班族要抽空起身動一動，午休到戶外曬曬太陽，補充維生素 D。
依腫瘤位置出現不同症狀
蕭奕宗表示，大腸為ㄇ字型，大腸直腸癌依發生位置可略分為右側大腸癌（升結腸、盲腸）、左側大腸癌（降結腸、乙狀結腸）、直腸癌，依據不同位置也會有不同的症狀出現。
◆右側大腸癌：以腹脹、腹痛、貧血最常見
◆左側大腸癌：以大便習慣改變、細便、血便為主，因阻塞關係會有腹痛表現。
◆直腸癌：離肛門近，最常見的症狀是出血、排便改變等，一般人容易誤認為痔瘡，因而延誤就醫。
定期檢查，看到瘜肉快切除
大腸直腸癌是一種治癒率較高的癌症，第 1 期的 5 年存活率可達 90%，第 2 期有 8%％，第 3 期則為 65%，顯示早期治療非常重要。
他呼籲，無論是否有大腸癌或大腸瘜肉家族史，建議 40 歲以上每年就要做糞便潛血篩檢，目前政府補助方式為 50 至 74 歲每 2 年免費一次糞便潛血檢查。
若潛血篩檢陽性，進一步使用大腸鏡檢查，台大醫院大腸直腸外科主治醫師洪基翔說，大腸鏡可對大腸黏膜做直觀檢查，在早期觀察到大腸病變，包含息肉、腸道黏膜的病變，如有息肉可以直接做切除。
蕭奕宗提醒，大腸直腸癌幾乎都是從「瘜肉」演變而來，若發現超過 1 公分的瘜肉，建議都要切除。瘜肉分為增生性、發炎性及腺瘤性，其中腺瘤性瘜肉最有可能癌變，尤其年紀愈大，腺瘤性瘜肉的機率愈高。
此外，別忘了要養成良好的排便習慣，以及每周規律運動（每周 3 天、每次 30 分鐘以上、平均心跳達每分鐘 130 下以上），假日多從事戶外活動以紓解壓力，保持身心健康。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 沙發馬鈴薯注意！研究指出：久坐不動恐致大腸癌，出現 1 狀況快處理