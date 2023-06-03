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她說到：「女性掉髮卻被說成是雄性禿，是完全沒有研究根據的！頭髮是皮膚高度分化的組織，需要各種因素到位才能正常生長，以性別框架『雄性禿』命名是不合宜的」。
女性掉髮與 3 疾病有關
張中興表示，女性掉髮原因，第一是營養素的缺乏，占比最高，包括缺鐵、缺鋅，或兩者都不足；第二，則是自體免疫疾病引起；第三就是甲狀腺問題造成掉髮。
缺鐵性貧血
而為什麼民眾普遍對於缺鐵造成掉髮這件事毫無意識呢？她提到，大家對於缺鐵這件事，會關心的是貧血問題，然而貧血常已是缺鐵的晚期表現了，這與血紅素 (Hb) 反應較慢所致。
張中興進一步說明：「很可能在血紅素還沒低於標準值就會開始出現掉髮了，掉髮可以說是缺鐵的早期表現。如果要提早得知貧血，檢測儲鐵蛋白 (ferritin) 才能更敏感的早期診斷」。
鐵質對健康而言相當，如果能早期診斷、盡早補充鐵劑，當體內鐵濃度逐漸恢復時，髮量與髮質之後也會恢復健康。她提醒，如果未經檢查就認為是女性雄性禿，反而無法對症下藥，還失去改善良機。
自體免疫疾病
自體免疫疾病會造成大量落髮，張中興指出，最新紅斑性狼瘡診斷指引裡，已把瀰漫性掉髮列為診斷的症狀之一，透過血液檢查「抗核抗體（ANA）」就可提早診斷出潛在患者，對好發於女性的自體免疫疾病，掉髮原因評估更顯重要。
甲狀腺問題
張中興提到，甲狀腺分泌過多或過低都有可能產生掉髮問題，其他如某些藥物的副作用、精神壓力，以及不適當的減重、COVID-19 感染等，也都可能導致頭髮狂掉。
男性掉髮則與代謝症候群有關
張中興強調，男性掉髮被稱雄性禿也不完全恰當，因為這些病人不全然是因為雄性荷爾蒙分泌過旺造成髮際線後退，或頭頂禿成地中海，部分患者在 35 歲以前就發病，最有可能肇因於「代謝症候群」。
只要透過腰圍、血壓的量測，與監測血糖、三酸甘油脂與高密度脂蛋白膽固醇等 5 項因子，有 3 項不符標準，即能早期診斷代謝症候群。代謝症候群會引起皮下脂肪組織發炎，進而影響毛髮的正常生長。
她提醒，若能早期控制，改善發炎，毛髮就有機會健康生長。建議透過飲食控制與適當運動等生活型態的調整，以改善身體狀況，進而恢復髮量。掉髮，是一個身體疾病指標，建議出現掉髮問題，不妨諮詢醫師，正確診斷病因為宜。
健康小知識：代謝症候群判定標準
1.腹部肥胖 (男性的腰圍≧90cm(35 吋)、女性腰圍≧80cm(31 吋)。
2.血壓偏高:收縮壓≧130mmHg 或舒張壓≧85mmHg。
3.空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。
4.空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL。
5.防止動脈硬化的高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性 <40mg/dL、女性 <50mg/dL。
以上 5 項組成因子，符合 3 項 (含) 以上，即可判定為代謝症候群 。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 女性頻掉髮是雄性禿？皮膚科醫師提點恐與 3 疾病有關快就醫