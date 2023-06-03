hito音樂獎／韋禮安是金曲遺珠！還得當主持人 他不心痛原因曝
「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，現場眾星雲集，其中韋禮安擔任本屆金曲獎頒獎典禮主持人，首扛主持棒，他透露很緊張，目前準備進度1成，也分享成為金曲遺珠的心情，笑說自己是主持人，所以縱使沒有入圍，還是必須出席金曲獎，讓他自虧：「金曲獎，你們沒有辦法把我拒於門外！」
記者吳雨婕/台北報導
韋禮安表示接下金曲獎主持棒後，非常緊張，且周遭的人越問他越緊張，「私底下有和朋友討教，像是娃娃、也有約佼哥，請他們分享一些撇步。」目前準備進度約1成，「心態上的準備比較重要，要如何放輕鬆。娃娃跟我說放輕鬆，相信他們說的越放鬆的狀態表現會越好，有點像在演唱會上跟大家互動。」
至於成為今年金曲遺珠，韋禮安看得很開，「那時候就想說成為遺珠，我至少還可以站上舞台，金曲獎，你們沒有辦法把我拒於門外！」甚至表示，就算有入圍，若沒有得獎，同樣沒有上台機會，但是當主持人，可以一直在台上。被問到有沒心痛是遺珠，他笑回：「沒有，已經當歌手很多年，對於金曲獎當然很期待，就平常心，得是我幸，不得我命，運氣成分佔很多。」
韋禮安今晚在頒獎典禮帶來〈沒有人想念沒離開的人〉跟〈世界上最重要的人〉，〈世界上最重要的人〉是他在隔離時和歌迷一起寫出來的歌，以最原始的韋禮安樣貌，給歌迷最真摯的告白。〈沒有人想念沒離開的人〉用音樂呈現出放空的狀態，勾勒出重要的人離開後被在思念之湖中的混屯與禪意。韋禮安想用這兩首歌，用直球式歌詞說出想對歌迷說的內心話，「世界上最重要的人」指的就是歌迷，韋禮安說：「因為你們，我的故事才完整。」