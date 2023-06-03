hito音樂獎／庾澄慶澄清傳聞！喊「椅墊會穿透嘴」 嗆品冠不好笑
「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，現場眾星雲集，其中庾澄慶（哈林）先前被傳烏龍死訊，他表示，已經在跟律師研究怎麼處理，也趁此機會澄清一天騎行300公里的傳聞，「椅墊會穿到嘴巴！一天騎不了。」對於品冠笑虧是今天活動第一資深的藝人，他坦言：「不好笑。」
記者吳雨婕/台北報導
庾澄慶先前被傳烏龍死訊，影片聲稱他心臟病發，對此他直言：「反正我人在現場，我這狀態看起來很自然吧！」他認為，討論越多，反而助長這些假消息的流量，「我們跟律師研究看看怎麼處理能夠制止這類的消息。」此外，品冠受訪時開玩笑表示，自己僅次於庾澄慶，是今天活動上第二資深的人，庾澄慶聽聞後幽默回嗆：「我覺得不好笑，這是事實。」
庾澄慶在頒獎時，特別澄清「江湖傳聞」，提到傳聞他一天騎腳踏車300公里，他直言：「一天騎300公里，椅墊會穿透嘴巴，會穿過去，反正一天騎不了，我是不行啦！」接著感性的說：「我發現做自己喜歡的事情，是件幸福又幸運的事，喜歡唱歌可以發唱片，喜歡騎車可以做成節目，喜歡什麼事情努力去做，一切皆有可能。」
庾澄慶在今天頒獎典禮的表演橋段，祭出經典歌曲回憶殺，帶來他所演唱過的高收視、高票房電視、電影主題曲，包含2006年播出的偶像劇《深情密碼》片頭曲〈靜靜的〉、紅遍全球吸引各國翻拍的青春偶像劇《流星花園》片頭曲 〈情非得已〉；以及票房破億的電影《等一個人咖啡》主題曲〈缺口〉，接著再首唱影集《親愛壞蛋》片尾曲 〈On My Way〉。