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李宛臻補充，網路成癮核心症狀包含戒斷症狀（想上網而無法上網的時候，感到煩躁且坐立不安），以及明知道不妥但仍花費過多時間於網路上，同時這些網路過度使用行為已影響到孩子就寢時間、學校出席狀況、課業學習表現及親子關係等。
網路成癮有機率與身心疾病共病
在兒童青少年精神科門診中，不只評估網路使用是否達成癮程度，評估孩子有沒有合併其他精神科疾病也是重點。李宛臻指出，網路成癮者有高達 14% 合併注意力不足過動症、30% 合併焦慮相關疾患、7% 合併憂鬱症，而上述疾病時常會惡化孩子的網路成癮行為，以下分析為何網路成癮容易與這些疾病共病。
注意力不足過動症
學齡兒童中，約 5% 至 8% 擁有 ADHD，他們因專注力難以持續，更傾向追求新奇刺激，具有高度變化性的事物，且他們通常難以延遲滿足，需要立即的回饋。相較於現實生活中，必須付出長足努力且持之以恆，才能看到成果，網路上的互動，不僅充滿刺激與變動性、又可立即獲得回饋，因此也讓這群孩子更容易沉浸其中而難以自拔。
ADHD 的孩子容易分心粗心、難以持久專注、坐不住、衝動且較難控制情緒等，可能讓他們不論在課業學習或生活常規的執行上，都比一般孩子更難達到家長或老師的要求，長期下來累積許多挫折感，孩子便容易轉而用對立反抗或自我放棄的態度去面對外在環境的規範。
焦慮相關疾患與憂鬱症
網路成癮的孩子往往有拒學的情形，有部分孩子核心問題為焦慮症，他們的焦慮可能源自考試壓力、課業壓力等，一有壓力就選擇逃避，進而導致長時間拒絕上學。拒絕時間越長，孩子的焦慮會如同滾雪球般，累積越來越多；憂鬱症則是會情緒低落、活動力下降。
不只身心疾病會加重網路成癮的程度，反過來說，網路成癮可能也會讓孩子身心疾病變嚴重。李宛臻說明，由於研究不易逆向進行，因此目前並無文獻能佐證，但實際上的觀察發現，孩子常在夜間使用網路，導致日夜作息混亂，對情緒多少會造成一定的影響，讓憂鬱、焦慮狀況變得更難處理。
網路成癮與孩子心態、演算法特性有關
網路相對是一個比較輕鬆的媒介，就算整天躺在床上，但只要一根小小的指頭點一點螢幕，就能瀏覽許多訊息。李宛臻說明，當孩子在外遇到衝突及挫折，便容易傾向用網路這樣快速、便捷、可近性高的方式去紓解壓力，而不願去正視現實生活中的困難，久而久之形成惡性循環。
但對於部分的孩子而言，網路的確某種程度是他們的「及時雨」，李宛臻指出，過去也曾遇到兒少認為，自己在生活中找不到發洩的出口，在網路上與網友分享心情、困難，甚至彼此有共同點，因此沒有使用網路，反而會讓自己心情更糟糕。
除了孩子心態問題，李宛臻發現，容易重度使用網路可能也與影片社群 APP 的特性有關，以 TikTok、YouTube 為例，可能看完一個影片，過了一段時間就會自動推播下一部，甚至螢幕下方也會有其他推薦影片，可以點進去接著看。因此孩子不見得是對每部影片有興趣，只是網路演算法能按照個人喜好，一部接著一部的推薦，所以他們才一部部接續看下去。
網路成癮現象，往往只是冰山一角
李宛臻表示，有許多因網路成癮問題，被家長帶來就醫的孩子，經過門診評估後，其實潛藏其他共病問題，卻未被好好診斷治療。也就是說，「網路成癮」如同一座冰山，浮出海平面上的成癮問題，常常只是冰山一角，仔細爬梳脈絡後，海平面下，孩子面臨的困難與挫折才會一一浮現。
李宛臻建議，持續培養孩子壓力因應及情緒調節的能力，並調整教養方式，比如以鼓勵代替責備，建立簡單但明確的家內規範，同時陪伴孩子探索各種興趣以及討論生涯規劃，讓孩子能有生活重心和長期努力的目標，才是解決網路成癮問題的根本之道。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 網路成癮與焦慮、ADHD 有關？醫師：這群孩子更容易陷入成癮漩渦