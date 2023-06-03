周湯豪等了13年嗨唱高雄！上萬位歌迷看他踉蹌打滑 苦笑：很黑啊
歌手周湯豪今（3）日晚間在高雄巨蛋開唱，並對現場上萬名觀眾吶喊，「高雄！久等了！今晚我們毫無保留OK！」結果帥氣唱完後竟不小心踉蹌打滑，連自己都忍不住笑了出來，「很黑啊！」
記者詹鎰睿/綜合報導
為了這次的「REALIVE」巡迴演唱會，周湯豪身兼創意總監、視覺統籌、造型與舞台設計等多職，結合時尚與創意的潮流舞台，製作成本遠遠超過台北場，開唱前一天還特別去瑞豐夜市拍片，與團隊們連夜趕工，將高雄的在地風情加到演唱會的VCR中，並獻唱〈你是我的菜〉來回應高雄粉絲的愛。
一開場就有大批女模特兒走秀，瞬間將演唱會變成時尚伸展台，接著周湯豪才以純白西裝從升降台登場，接連帶來歌曲〈All these girl〉、〈SNG〉，也讓現場1.2萬位歌迷尖叫連連，而周湯豪也和穿著火辣泳裝的舞者，擁有不少性感的互動。
唱到〈Level Up〉時，周湯豪還要求大家雙腳離開地面，「我們要讓台北人知道我們在幹嘛！」讓氣氛嗨到最高，而唱完〈HAHA〉後，周湯豪也和大家打招呼，「高雄！久等了！你們好嗎？今天晚上我們要毫無保留！OK？」由於戴著墨鏡的關係，周湯豪準備走到台邊喝水時卻不小心出糗差點滑倒，也讓他苦笑：「很黑啊！」
周湯豪的「REALIVE」巡演高雄站落幕之後，將於6月24日移師到香港九龍灣國際展貿中心舉辦，他也非常期待到很多很多的地方，讓大家看見他的音樂。