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PLG總冠軍賽／第三節被國王連進三分　許總：防守輪轉和體能問題

▲國王在第三節打出漂亮的進攻表現，球隊控衛林書緯在那段時間有精彩發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王在第三節打出漂亮的進攻表現，球隊控衛林書緯在那段時間有精彩發揮。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/新北報導

富邦勇士今（3）日以72:86輸給新北國王，這場比賽他們一度在客場取得領先，但在第三節被對手打出14:0攻勢，最終遭到逆轉。賽後兩隊總教練皆對這段時間發生的狀況，作出了解釋。

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富邦過去總冠軍賽第一戰都是以輸球坐收，今年也不例外，雖然前兩次他們最終都能反彈，不過許總坦言當然是不希望開局就輸，而今天落敗的原因，主要在於進攻端出現一些問題。

「國王給我們非常大的防守強度，此役有三節無法超過20分，這與我們過往的進攻節奏不同。」許總說，富邦這一場打得很急躁，命中率不夠高、籃板把握也不佳，在二波得分上吃了很大的虧，「今天我們的助攻失誤比16:17，我們至少要求達到2:1或3:1，今天沒有到這個標準，當然比賽就會比較難打。」

第三節國王在短時間內打了一波14:0逆轉比分，在那之前他們外線投籃表現有些低迷的國王，但之後突然連進3記外線，成為雙方士氣消長的關鍵時刻。許總賽後坦言，球隊在防守輪轉和球員體能上出了一些問題。

「愷諺投進的那一球是沒有輪轉好，石博恩漏掉人了；而牧倫斯45度角那一球，可能是塞瑟夫體能上有些下滑——我當時有想要換人，但來不及——他那時候手已經插在膝蓋上了。」在被拉開分差後，富邦沒有能再緩過來，最終輸掉比賽。

國王在第三節一度陷入得分困境，靠著林書緯的5分勉強咬住比數，但在換上一個較小的三後衛陣容之後，他們得以將節奏拉得更快一些，在轉換中得到一些分數，並且得到外線機會。

國王總教練萊恩則認為，球隊當時在場上擺出了一些組合，但打得太慢了，「我們在一些組合中球停滯的狀況太長了，解決這個問題後，我們開始越打越順，開始能切入到籃下上籃。未來的比賽，我們需要去減少像這樣的亂流。」

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