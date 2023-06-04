台海局勢緊張！英、美助澳洲造核動力潛艦　圍堵中國軍事擴張

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2016年法國海軍集團（DCNS）中選，並選定以蘇佛朗級核動力潛艦為基礎進行改良，協助澳洲生產12艘傳統動力潛艦，新潛艦預計2020年後陸續服役。然而，蘇佛朗級為核潛艦，需重新設計成傳統動力潛艦，導致進度嚴重落後，首艘艦延宕至2032年服役，全數12艘要才2050年才可全數交付。另外，造艦進度落後，更造成成本飆漲，由350億歐元（約合新台幣1兆1375億元）飆漲至560億歐元（約合新台幣1兆810億元）。由於澳洲與英國都是大英國協與「五眼聯盟」成員國，因此，澳洲去年3月商請英國協調，說服美國提供核潛艦技術。
澳洲以經貿立國，過去為了中國大陸市場而避免得罪中國，但是2020年全球爆發新冠肺炎疫情，國際社會質疑中國隱瞞疫情，澳洲政府呼籲獨立調查疫情源頭而觸怒北京，並祭出一連串報復措施。另一方面，共軍在南海占領島礁上持續軍事建設，嚴重威脅周邊航行船艦安全，共軍潛艦航程甚至已達澳洲北面水域、彈道飛彈射程亦可攻擊澳洲領土，迫使澳洲難以再保持戰略模糊，被迫從守勢轉為攻勢戰略。
傳統柴電動力潛艦受限於發電機續航力有限，最多航行14天就必須上浮充電，核子潛艦則能水下執行任務至少2個月。澳洲獲得核潛艦後，航程最遠可達台海，甚至沖繩群島之間也沒問題，可協助美軍防備共軍潛艦突破第一島鏈向外擴張。
美國向來只提供少數盟邦（如英國）核潛艦技術，美國協助澳洲建造核動力潛艦，象徵澳洲在美國盟邦地位中進一步提升。由於英國與美國協助澳洲建造的核動力潛艦，至少需要10年以上才能服役，這段期間，澳洲除花費澳幣100億元（約新台幣2140億元）為6艘柯林斯級潛艦進行延壽外，還必須培訓核潛艦操作與管理人才。
外界推測，澳洲可能先向美國租借洛杉磯級核子攻擊潛艦，或將相關資源提前部署。洛杉磯級潛艦是美軍在冷戰時期，生產數量最多的核潛艦，共62艘，主要任務為保護美軍航艦、獵殺蘇聯潛艦；隨著新一代維吉尼亞級核潛艦服役，美軍將逐步汰除洛杉磯級潛艦，儘管洛杉磯級服役已久，但其水下靜音能力仍比共軍093型潛艦優異。