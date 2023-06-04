巷仔內／國造潛艦9月下水　後續維修恐需上兆元！性能提升成難題

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由於中國阻撓我國從國際市場取得潛艦生產零組件，為防止機密外洩，經過立院3次秘密專案報告後，海軍選定2020年11月24日動工建造原型艦，預計今年9底前封殼下水，並邀請蔡英文總統命名，下水後要再行泊港測試（HAT），完成後才能進行海上測試（SAT），預計2025年交付海軍。
外傳潛艦國造完成原型艦後，國安會將搶先推動編列3000億元特別預算支應8艘後續艦興建，若連同後續30年服役期間的操作與維護經費，加上通貨膨漲等因素，花費恐怕達到上兆，屆時必須挪用其他預算，或是再度編列特別預算因應。
知情人士證實，國造潛艦原型艦性能比海軍現役2艘劍龍級潛艦進步8至10年，相當於1990年代的水準，缺乏史特林發動機式絕氣推進系統（AIP）或鋰電池、消音瓦、拖曳式聲納、魚雷來襲時反制誘標等現代潛艦必備的裝備，且中科院目前尚未有製造潛射型反艦飛彈的能力。未來建造量產型國造潛艦，恐怕必須向其他「理念相近國家」獲取更多相關關鍵技術。
2001年4月美國小布希總統宣布售台8艘柴電潛艦，礙於美國國內早已沒有傳統動力潛艦生產線，僅生產核動力潛艦，因此2016年決定自行建造潛艦。國造潛艦一路走來雖然充滿荊棘，但是政府若不打造潛艦艦隊，恐引起國際社會質疑台灣自我防衛決心，尤其是美國與日本等主要盟邦也將有所質疑，因此潛艦國造這條路只能硬著頭皮繼續走下去。