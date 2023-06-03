BIGBANG太陽桃園高喊：我好愛台灣！唱一半出事 VIP鐵粉哭成淚海
音樂祭《SO WONDERFUL FESTIVAL》今（3）日中午在桃園陽光劇場登場，BIGBANG成員太陽（Taeyang）晚間擔任壓軸，8點30分一現身，讓許多V.I.P（粉絲名）開心又感動，甚至有人激動到落淚。表演開始沒多久，太陽的麥克風跟耳麥故障，他喊卡表示「出了點問題」，立即要求工作人員上台協助調整，隨後表示「再表演一次」，便帶來名曲《1AM》。期間，太陽誠意秀中文，開心喊道：「我好久沒來台灣了！」、「我愛台灣」，讓在場的萬名粉絲尖叫聲連連。
記者陳雅蘭/桃園報導
太陽用中文表示：「大家好！大家好我是太陽！」接著提到：「我好久沒來台灣了，你們知道嗎，我上次來台灣已經是6年前了，我很想念你們！」再用中文說出「好想你們」後，他說：「我要再說一次『好想你們，台灣』！你們也想我嗎？聽不到！很開心再見到你們！我曾保證我會再回來，這次我遵守承諾來到這邊了！」
太陽因為久違來台，覺得心情很「WAKUWAKU（意指：雀躍、興奮、愉快」，也因如此，晚間會表演舊歌與新歌，保證讓大家滿意。
這次的桃園商演，太陽總計帶了50名工作人員來台，包含樂團、YGX權氏雙胞胎舞團等，表演原定要演唱《I NEED A GIRL》，但因故更改歌單，尾聲加碼「2次安可」，帶來歌單沒有的《Nightfall》，包含《VIBE》、《1AM》、《BODY》、《SHOONG》、《Eyes,Nose,Lips》、《RINGA LINGA》等總計表演12首歌，誠意十足。