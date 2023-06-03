美加軍艦通過台灣海峽 解放軍東部戰區發言人稱「全程跟監」
美國海軍伯克級驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon，DDG-93）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦 「蒙特婁號」(HMCS Montreal ，FFH 336) ，今（3）日雙雙通過台灣海峽，雖然美軍聲稱這是「例行」通過，符合國際法規定，不過還是引起外界關注。對此，解放軍東部戰區發言人施毅表示，解放軍海空兵力全程跟監警戒，將採取一切必要措施，應對挑釁威脅。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅，對於美加軍艦通過台灣海峽並「公開炒作」一事回應，表示東部戰區海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。施毅批評「有關國家」蓄意在台海製作事端，挑起風險，破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。施毅強調，東部戰區部隊時刻保持高度戒備，會採取一切必要措施，應對一切挑釁威脅。
而對美加軍艦通過台灣海峽，我國國防部表示，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
美軍在聲明中強調，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，例行通過台灣海峽是為了展現美國及盟友夥伴對自由開放印太地區的承諾。
加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）則表示，加拿大將顯著加強在印太地區的軍事存在感，以圖在促進地區安全方面發揮更積極的作用。阿南德說必須對「中國睜大眼睛」，因為中國正成為越來越具有破壞性的全球強權。