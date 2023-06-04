小心連7天劇烈天氣！梅雨鋒面「這天」報到：6月中會下很多雨
近期台灣西半部「午後雷陣雨」威力驚人，許多地區也頻頻發出大雨、豪雨特報，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，本週台灣的大氣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」，週末梅雨季第5波鋒面到來，各地也要小心較劇烈的雨勢。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今（4）日清晨苗栗以南至嘉義，宜蘭、花蓮有局部降雨，其中苗栗有豪雨出現，今日清晨各地平地低溫大約在攝氏23至24度，今日各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏24至33度，中部攝氏24至34度，南部攝氏23至35度，東部攝氏23至35度。
吳德榮提及，本週台灣的大氣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，應隨時注意氣象局的特報，今日至週四（6月4日至6月8日）各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強、範圍擴大、部分並有延續至夜間或隔天的機率，各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼。
週五至週六（6月9日至6月10日），「梅雨季」第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流範圍擴大、強度增強，部分有延續至夜間或隔天的機率，仍應防範小範圍「劇烈天氣」威脅，而最新歐、美模式模擬皆顯示，本週菲律賓東、西兩側海面皆有「熱帶擾動」活動的跡象，但模擬並不一致，什麼時候會變成颱風，還有待觀察。