高大成推斷5億高中生死因　台中檢出面闢謠：勿擅加臆測

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賴母為追查兒子死因，委託律師自行蒐證，並委託法醫高大成到賴男墜樓處現勘及相驗遺體，高大成依據死者右手針孔、脖子有傷痕，研判賴男恐遭注射藥劑、殺害後丟下樓。
台中地檢署3日發布新聞稿指出，檢察官在5月5日進行相驗程序時，已就大體做全面性勘驗，並已查知相關情狀。檢察官調查，死者送醫時，醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，針對死者右手針孔及頸部傷痕，不排除死者送醫時救治，施打針劑、套用護頸所致。死者身體是否有相關毒藥物反應，仍需以解剖鑑定報告為憑。
檢察官在案發後，針對所有可疑事證，已指揮司法警察密集進行相關偵查作為，除調取相關監視影像；被告、死者及其他相關人等的通聯紀錄、就醫紀錄、車行紀錄等外；並同時實施相驗、解剖、現場勘驗、毒藥物、生物跡證、指紋等鑑定、搜索、扣押、數位採證及地毯式搜尋相關證人進行約詢等偵查作為。
台中地檢署呼籲，檢察官為法定公益代表人，刑事案件偵辦，以法律為依歸、證據為憑據，所有認定犯罪事實的事證，均須經嚴謹的法定證明程序。籲請相關人士就本案情節，勿擅加臆測、推論，以免誤導民眾，徒增紛亂，地檢署謹守證據法則及勿枉勿縱的司法精神，嚴密查辦。（編輯：郭諭儒）
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