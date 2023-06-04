288死火車事故引議！印度拚鐵路現代化　專家：勞動力未跟上

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英國《天空新聞》引述基羅迪馬爾理工學院（Kirodimal Institute of Technology，暫譯）機械工程系主任森（Prakash Kumar Sen）的說法稱，「人為失誤或是軌道維護不善，通常都是造成此類意外的罪魁禍首。」森指出，這條線路非常老舊，且負載非常高，維護不當即會發生故障。
這起意外發生在印度鐵路東海岸線，是當地其中一條歷史最悠久、繁忙的路線，印度大部分煤炭及石油均經由此路線運載。《CNN》報導稱，印度的鐵路網是世界上最大的鐵路網路之一，境內約67000英里（約10782公里）軌道上，每天運行約11000列火車。但破舊的基礎設施，經常被認為是印度交通延誤和多起火車事故的發生原因。
這次的事故再度引起大眾質疑印度龐大且過時的鐵路網路的安全性，森表示，鐵路公司持續引入更多列車，以應對需求飆升，但維護鐵路網的勞動力卻未能跟上步伐，工人沒有接受過充足培訓，或工作量過大，亦無法充分休息。
印度近年來致力改善鐵路建設，2022年投入300億美元（約台幣9204億元）建造新車輛以及現代化車站，比上一財年增加50%。森表示，「這些年來，安全記錄一直在改善，但還有更多工作要做。」
儘管政府統計數據顯示近年來鐵路事故有所減少，但仍然很常發生。2022年數據顯示，2017至21年間，當地逾10萬人因火車相關意外死亡。根據印度國家犯罪檔案局數據顯示，雖然火車相撞事故是不太常見，但大多是鐵路事故是由於火車撞上民眾所造成的。