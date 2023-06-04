印度重大火車事故！近300死　初步調查疑人為疏失開錯軌道釀禍

288死火車事故引議！印度拚鐵路現代化　專家：勞動力未跟上

▲印度奧里薩省2日傳出重大火車相撞事故，死傷慘重。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度奧里薩省2日傳出重大火車相撞事故，死傷慘重。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

印度東部奧里薩省（Odisha）在當地時間2日晚間發生火車出軌相撞重大交通事故，造成至少288人死亡、逾1000人受傷，是印度近30年以來最嚴重的火車事故。目前事故原因還在調查中，不過有官員透露，意外很可能是人為疏失造成。有專家指出，這起事故顯示在加強投資鐵路建設之際，安全問題仍尚待解決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印度奧里薩省2日晚間發生3列火車先後撞在一起的重大交通意外，為該國20多年來傷亡最為嚴重的鐵路事故。政府官員表示，從夏利瑪開往清奈的「科羅曼德快線」客運列車在巴拉索爾地區出軌，撞上一列靜止的貨運列車，多節車廂翻覆到對向軌道。隨後，從耶萬布爾開往豪拉的「豪拉特快線」列車撞上了翻覆的車廂。

英國《天空新聞》引述基羅迪馬爾理工學院（Kirodimal Institute of Technology，暫譯）機械工程系主任森（Prakash Kumar Sen）的說法稱，「人為失誤或是軌道維護不善，通常都是造成此類意外的罪魁禍首。」森指出，這條線路非常老舊，且負載非常高，維護不當即會發生故障。

這起意外發生在印度鐵路東海岸線，是當地其中一條歷史最悠久、繁忙的路線，印度大部分煤炭及石油均經由此路線運載。《CNN》報導稱，印度的鐵路網是世界上最大的鐵路網路之一，境內約67000英里（約10782公里）軌道上，每天運行約11000列火車。但破舊的基礎設施，經常被認為是印度交通延誤和多起火車事故的發生原因。

這次的事故再度引起大眾質疑印度龐大且過時的鐵路網路的安全性，森表示，鐵路公司持續引入更多列車，以應對需求飆升，但維護鐵路網的勞動力卻未能跟上步伐，工人沒有接受過充足培訓，或工作量過大，亦無法充分休息。

印度近年來致力改善鐵路建設，2022年投入300億美元（約台幣9204億元）建造新車輛以及現代化車站，比上一財年增加50%。森表示，「這些年來，安全記錄一直在改善，但還有更多工作要做。」

儘管政府統計數據顯示近年來鐵路事故有所減少，但仍然很常發生。2022年數據顯示，2017至21年間，當地逾10萬人因火車相關意外死亡。根據印度國家犯罪檔案局數據顯示，雖然火車相撞事故是不太常見，但大多是鐵路事故是由於火車撞上民眾所造成的。

影／印度重大火車相撞事故！至少288死　倖存者：好多人沒了手腳

印度近十年重大鐵路事故一覽

印度重大火車事故！近300死　初步調查疑人為疏失開錯軌道釀禍

德里男當街捅女友20多刀致死！路人全旁觀　印度官員怒轟麻木不仁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀