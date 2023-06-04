媒體人爆曾遭現任藍委性騷擾　國民黨：依法處理、絕不護短

被董成瑜點名是性騷目擊者　郝龍斌呼籲傅崐萁：坦然面對

▲傅崐萁被指控8年多前在一場餐敘上性騷一名前女記者，被點名是目擊者的郝龍斌在臉書發文，呼籲傅崐萁坦然面對，清楚說明。（圖／記者林調遜攝）
▲傅崐萁被指控8年多前在一場餐敘上性騷一名前女記者，被點名是目擊者的郝龍斌在臉書發文，呼籲傅崐萁坦然面對，清楚說明。（圖／記者林調遜攝）

記者翁子竣／台北報導

政壇性騷案不斷傳出，媒體人董成瑜指控國民黨立委傅崐萁，曾在8年多前一場餐敘上抱住親吻他。傅崐萁隨即否認此事，並稱若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」，董成瑜點名前台北市長郝龍斌為目擊者。對此，郝龍斌昨晚在臉書發文表示，國民黨應啟動調查，傅崐萁也要坦然面對，清楚說明。

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董成瑜昨在臉書發文指控，2014年他當記者的最後一年，有名想居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委），邀集首都市長、接續選市長的人，及週刊社長、總編輯等人吃飯；餐敘上，該縣長坐他的旁邊，吃到尾聲時，這位縣長突然站起來，抱住他的頭親他。

文章一出，曾任花蓮縣長、現為立法委員的傅崐萁，隨即被點名就是文中影射之人。但傅崐萁則澄清，他從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾情事，「若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴」。不過，董成瑜則再回應，現場有多位人證，若傅崐萁仍以為自己清白，可請郝龍斌出來澄清。

郝龍斌晚間則發聲表示，這場餐會按敘述已是8年多前，他確實已經沒有清楚的記憶；但是他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。

郝龍斌說，不論任何政黨或職場機構，都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制；今天董小姐已非常明確的說明狀況，國民黨應該啟動調查，傅崐萁也要坦然面對，清楚說明。

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