足球／梅西正式告別PSG 傳沙國聯賽開出年薪132.6億超級合約搶人
巴黎聖日耳曼官方今（4）日宣布，超級球星梅西（Lionel Messi）將在本賽季結束後離隊，結束自己為球隊效力的兩年生涯。而根據外媒《每日體育報》報導，他將和沙烏地阿拉伯聯賽的沙烏地希拉爾俱樂部在6月6日正式簽約，年薪將會是天文數字。
運動中心/綜合報導
PSG在聲明中寫道，「在經過兩年的冒險後，梅西在巴黎聖日耳曼的旅程，將於2022-23賽季結束後迎來終點。球隊衷心感謝這位7屆金球獎得主，為我們帶來了2座法甲冠軍和1座法超盃。」
總計梅西在PSG的兩年裡，出賽了74場，打進32球、傳出35助攻。本季，他出賽40場，貢獻了21球、20助攻。他在巴黎官宣後僅短的回應：「感謝俱樂部，感謝巴黎這座城市和居民們的這兩年。我祝他們未來好運。」
在梅西還在PSG效力時，就不斷有傳聞指出他可能會離隊，而最有可能的下家是願意砸重金搶人的希拉爾，不過各家法國媒體對於其薪資給出的說法不一，而且差距十分大，讓人難以相信消息的真實性。
《每日體育報》在近期透漏，希拉爾球團打算在6月6日正式宣布簽下梅西，他們打算開出超過C羅目前年薪兩億歐元的薪資、給其年薪高達4億歐元（約132.6億台幣）的價碼，這是足球史上從未出現過的數字。