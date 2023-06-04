新台幣周線翻紅升近1角 匯銀人士：美6月是否暫停升息仍有變數
美國債務上限傳出好消息，加上美國聯準會（Fed）官員喊話6月暫緩升息，股匯齊揚，新台幣上周五6月2日連2升收30.655元，周線翻紅，累計1周下來新台幣升值了9.3分，升幅0.3%。展望後勢，匯銀人士認為，接下來要觀察聯準會6月利率決策結果，尤其美國就業市場表現強堅，經濟在高利率壓抑下維持勁道，也為聯準會連10升後是否收手增添變數，另也要留意近期牽動亞洲貨幣的人民幣後市。
記者顏真真／台北報導
美國聯邦參議院表決通過提高債務上限協商法案，加上聯準會官員拋出暫停升息的言論，沖淡市場對美再升息預期，美科技股勁揚，帶動美股收高，台北股、匯市上周五6月2日同步走揚，台股終場上漲194.26點，收在16706.91點，漲幅約1.18%，較上周上漲201.86點，也連3周收紅，累計3周下來已漲逾1200點；新台幣兌美元盤中也一度升逾1角，來到30.62元，終場收在30.655元，升值8.,5分，周線也翻紅，新台幣兌美元，1周下來升值了9.3分，周升0.3%。
展望後市，匯銀人士分析，在市場利空因素部分，美債上限協商部分已有解，接下來市場將聚焦美國聯準會6月是否會暫停升息，美國公布的最新非農就業數據，較4月更多且遠高於分析師預期，但失業率也上升，薪資漲幅則微降，美國6月升息是否收手仍有變數，尤其聯準會預定6月13日開會，當天也會獲知美國5月消費者物價指數（CPI）數據，並於隔天公布利率決策結果，台灣央行也將在這天召開理監事會議，是否再升息同樣備受關注。
除了美國升息是否收手牽動新台幣表現之外，匯銀人士認為，人民幣及台股走勢，也將影響外資進一步動向，尤其在中美利差仍大、中國大陸經濟復甦乏力，加上季節性分紅購匯及不斷擴大的服務貿易赤字等影響，預期短期人民幣匯價仍將維持疲弱，也持續牽動亞洲貨幣表現。不過，也有匯銀人士認為，即便人民幣未來還有貶值可能，長期看中國大陸經濟穩中向好，政策儲備充足，不存在持續貶值的基礎。