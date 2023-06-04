利用冥想和技巧療癒大腦　化解負面情緒

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化解憤怒、沮喪、負面和受傷的冥想這是一個強大的大腦冥想，可以分散、化解、重新引導甚至停止你被觸發那一刻所支配你的情緒。沮喪、憤怒、傷害和負面情緒有時無可避免，甚至無法阻擋，當我們陷入情緒風暴不由自主時，特別是如果觸發它的因素持續進行中，我們最終會成為一個負面、沮喪、憤怒或受傷的人，抗拒和平、安寧、放鬆，甚至拒絕幫助。當這種情緒在內心和周遭不斷糾結時，我們的大腦就開始升溫備戰，強烈的「惱怒發火」會讓情緒起伏更大，導致更多的燒腦和腦組織受傷的可能性。
現在讓我們開始冥想。找一個安全、舒適的地方躺下，你也可以坐著冥想。一旦你處於放鬆的位置，閉上你的眼睛，深吸一口氣，然後呼出來。現在，數到三，再深呼吸一次。一、二、三：深吸一口氣，慢慢吐出來。
想像你正在走路，無論是在大自然還是在城市中，或是介於兩者之間的任何地方。每當你跨出一步，感覺你的腳踩在地上。你開始感覺到微風，你能感受到風的溫度嗎？是溫暖？還是寒冷？你能感覺到風吹過你的臉，風越來越強了，走路也越來越難。強風正吹著你的身體，你感覺到風的阻力嗎？你有沒有感覺到風湧入你的肺？現在深吸一口氣，然後吐出來。數到三，再深吸一口氣。一、二、三：深吸一口氣，然後吐出來。
感受風越來越猛烈地吹向你的身體，產生更大的阻力，直到這不再是陣風而是持續不斷的強風。你在逆風中強行，終於停下腳步，臣服於風的力量，張開雙臂。當風吹過你的身體時，感覺你的雙臂張開。當你站在風中，讓自己全然放鬆。深吸一口氣，然後吐出來。
你的身體即將被風吹倒？你準備好了嗎？現在放手，讓自己隨風而立，你感覺到風接住你了嗎？風的強大力量足以讓你在所處的地方保持直立。讓自己在風中全然放鬆；感受此刻的平靜；被支撐的感覺。感受風對腹部、胸部、手臂、腿部和臉部的壓力。你不再與風對抗，風成為療癒的力量。感覺你的頭部冷靜下來，因為風讓你的大腦散熱，你與風融為一體，風聲從耳邊呼嘯而過。
讓風把懊惱的情緒吹到十萬八千里之外，這些情緒不再是你的一部分，它們無法定義你，而且也並不是真正的你，你與風合而為一。現在深吸一口氣，然後吐出來。
現在你可以慢慢睜開眼睛。你已經完成化解憤怒、沮喪、負面和受傷的冥想。你不再身處風中，但你仍然可以感覺到臉上和身上強風吹過的痕跡。這是提醒你，你不再受制於憤怒、沮喪、負面和傷痛，它們無法左右你。當你需要時，你可以隨時進行這個冥想。當你在日常生活中，發現自己面臨各種挑戰而大腦即將發火時，你可以進行這個冥想，找回內在靈魂深處的平靜，轉換能量讓大腦冷靜下來以保護珍貴的大腦。你可以根據自己的需要，每天重複進行這個冥想。
本文摘選自《守護大腦的激活配方》，晨星出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58080
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