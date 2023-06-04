郭碧婷遛小孩！被形容「仙氣全消失」 粉絲力挺：美女還是美女
郭碧婷2019年與香港影視大亨向華強兒子向佐在義大利完婚，陸續為向家生下女兒、兒子，但向佐多次被拍到疑似出軌的照片，儘管夫妻事後於私下合體，結婚3年多，這段台港豪門婚姻仍屢傳破裂。近日網友目擊郭碧婷帶小孩外出，形容女神仙氣不再，猜測她已經全然投入家庭，沒有要復出幕前的打算。
記者楊穎軒／綜合報導
網友表示，偶遇郭碧婷帶孩子到商場逛連鎖玩具店，曝光的照片，她戴口罩，完全沒上妝，隨意綁著馬尾，穿寬鬆黑色洋裝，側背媽媽包，體態略微豐腴，郭碧婷與保母看顧女兒玩玩具，後頸有多處拔罐痕跡，原PO說：「整個商場只有我認出來了！本人真的很接地氣，尤其背後那個火罐，我一度不敢相認！」
原PO透露，郭碧婷的寶寶真的很可愛，自己和郭碧婷對到眼，跟對方確認身分，郭碧婷笑了一下，沒有否認，後來又在服飾店碰到，再問她是否為郭碧婷，郭回「是的」，讓原PO欣喜若狂，部分網友看到相片直呼「是不是多有錢的富婆，只要帶娃都會變得憔悴啊」、「沒認出是郭碧婷」、「以前真是神顏」、「已經不注重外表了」！
不過多數網友認為負面的評論存在刻板印象和歧視，紛紛力挺郭碧婷，「化妝跟素顏的區別罷了，別再引起女性生產焦慮」、「她喜歡這樣舒適（穿著），有問題啊」、「素顏看起來當然憔悴」、「只要化個妝立馬容光煥發」、「明星也是人」、「她沒結婚的時候私下也是穿的很隨意」、「說明人家盡心盡力地在做母親」、「美女果然就是美女，隨便一穿氣質也擋不住」、「還是美女」！