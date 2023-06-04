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李榮浩卡點為楊丞琳慶生！連續9年放閃　讚愛妻「人間美好」

▲李榮浩（右圖右）連續9年準時為楊丞琳慶生，稱她是人間美好，閃瞎一票粉絲。（圖／翻攝自楊丞琳微博）
▲李榮浩（右圖右）連續9年準時為楊丞琳慶生，稱她是人間美好，閃瞎一票粉絲。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

記者江芷稜/綜合報導

即將在台北小巨蛋開唱的楊丞琳，今（4）日迎接39歲生日，在演藝圈人脈超廣的她，從月初就開始馬不停蹄的慶生，接受眾人祝福，老公李榮浩放閃不手軟，自從交往以來每年在微博卡點發布慶生文，今年也不例外，連續第9年在凌晨12點過後，準時送上祝福給愛妻，並稱她是「我的人間美好」，立刻閃瞎一票粉絲。

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▲楊丞琳與李榮浩罕見合體。（圖 ／楊丞琳臉書）
▲李榮浩特地飛來台灣，與楊丞琳合體慶生。（圖 ／楊丞琳臉書）
▲楊丞琳與家人慶生，李榮浩也在台北。（圖 ／楊丞琳臉書）
▲楊丞琳與家人慶生，李榮浩也在台北。（圖 ／楊丞琳臉書）
李榮浩和楊丞琳交往以來，每年都在微博為她慶生，暱稱從少女、我的女孩慢慢變成老婆，今年則甜蜜祝福「我的人間美好 生日快樂」，因為愛妻準備在台北小巨蛋表演，他也愛相隨飛來台灣，前幾日就幫老婆暖壽，提前一起切蛋糕，夫妻緊緊相擁的畫面非常美好。

▲楊丞琳（中）收到好友送的壽桃，笑得合不攏嘴。（圖 ／楊丞琳微博）
▲楊丞琳（中）收到好友送的壽桃，笑得合不攏嘴。（圖 ／楊丞琳微博）
收穫圈內好友陳妍希、潘瑋柏的祝福，楊丞琳吃了蛋糕，還切了壽桃，過得相當滿足，她笑說吃得非常飽，和老公慶生完隔天胖了0.4公斤覺得傻眼，只好安慰自己，「沒關係，之前瘦很多，有本錢胖一點點，不過還是要冷靜，畢竟演唱會台北場再半個月就到了」。

▲李榮浩連續9年在微博為楊丞琳慶生祝賀，並稱她為「我的人間美好」。（圖 ／翻攝自李榮浩微博）
▲李榮浩連續9年在微博為楊丞琳慶生祝賀，並稱她為「我的人間美好」。（圖 ／翻攝自李榮浩微博）
▲楊丞琳收到眾人祝福，發文表示很感動。（圖 ／翻攝自楊丞琳IG）
▲楊丞琳收到眾人祝福，發文表示很感動。（圖 ／翻攝自楊丞琳IG）
夫妻連續9年的放閃，吸引大批粉絲留言「嫂子生日快樂」，楊丞琳開心在IG限時動態回覆：「今天收到非〜常〜多，真的是非常多的整點祝福，太多人搶到頭香了，網很好喔。好啦不開玩笑，我真的很、感、動，謝謝」。

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