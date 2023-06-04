他控王丹性侵未遂　限6日前道歉否則採取法律行動

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後續抵達紐約，在王丹的助理出門後，王丹就對他進行強抱、強吻，甚至將他推到床上，還意圖解開自己的衣物做後續的「深入行為」。他當下非常震驚跟害怕，一個名人對他居然對他做出這樣的事情；而他當下跟王說剛做完手術不方便，可不可先不要，王丹才停止。而後續跟助理求助，對方也僅回應「老師只是玩玩而已」。
李先生說，在美國行後續一周多的時間，王丹時不時會有言語騷擾及暗示跟他一起睡等言語，這對李先生來說，是一段非常害怕的時間，除要掩飾心中的害怕，且孤身一人、語言不通，也很難在異地進行求助，甚至也沒有辦法發洩情緒。
李先生指出，在2020年要離開議會時有把這件事情告訴林亮君，但他當下覺得還承受不了輿論的壓力，怕被說成是中共的黑手等等，他就並沒有選擇公開，但他都有保存證據。
李先生出示幾張證據，除王丹透過臉書傳訊「在紐約等你」、他傳訊息向謝姓助理求助，但謝回覆，王丹只是玩玩，不要當真的截圖。他並公布自己在王丹加州住所拍攝的照片，與王丹本人在社群平台公布的房間擺設相同。
李男也公開向王丹喊話，6月6日跨7日的午夜前，若王丹沒有在社群上明確地為過去行為、或是騷擾過或侵害過的人，他會拿出證據向檢方提告，他不希望這件事被扭曲成中共打壓，「這是一個明確事實。」
對於媒體關注法律追訴期的議題，林昀說明，因為此案涉及的不只是性騷擾，有機會落入強制性交的範圍，這樣追訴期是20年；她補充，就事實討論面，李先生所述的狀況不只有親吻，還有王丹試圖解開自己的衣褲、把李先生推到床上等等的行為，這樣的下一步，在行為上來看，確實有可能是想要做性侵的動作。
此外，有媒體詢問，李先生在臉書發文指控的日期，與美國紐約「六四紀念館」開幕期間重疊？李先生回應，時間點是單純的巧合，是民進黨內遭受性騷擾、不當對待的受害者站出來，這才是鼓舞自己發聲的原因；這9年期間他根本不敢看王丹的訊息，也不知道六四紀念館開幕。
李先生最後表示，真正的勇氣是，社會願意友善地回應每個受傷的人，這才是真正讓自己想要發文、陳述當年這段過程的原因。
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