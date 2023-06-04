共軍再挑釁　加媒目睹中船隻在台海險撞美驅逐艦

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環球新聞報導，當時中共海軍船艦以相當快的速度，切入鍾雲號（USS Chung-Hoon）船頭前方位置。蒙特婁號指揮官、海軍上校蒙特弗（Paul Mountford）稱中方這個動作「不專業」。
蒙特弗表示，當中共船艦改變航向時，船上人員曾告知美方船艦，要他們移動位置否則將發生碰撞。美方的回應是要求中方船隻離遠一點。不過最後鍾雲號還是改變了航向並減速，以避免發生碰撞。
蒙特弗認為這起事件「明顯是由中方挑起的」，且「事發之前曾透過無線電廣播的事實，清楚顯示出這是蓄意行為」。
鍾雲號和蒙特婁號是在南海聯合航行了近一星期後進入台海，航行期間，環球新聞目睹共軍戰艦多次形影不離跟在加國船艦附近。
中方雖未把對鍾雲號那一套動作拿來對付蒙特婁號，但該區兩艘船艦中有一艘曾來到加國船艦1000碼（約915公尺）的距離，而蒙特弗認為這樣的距離是安全的。
蒙特弗認告訴環球新聞說：「我希望這是單一事件，不會再發生在我們身上，因為國際法是在我們這一邊的。」他說：「這是國際水域。」
美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發布聲明證實，鍾雲號與蒙特婁號本月3日執行例行任務並依國際法穿越台海時，中國一艘船艦在鍾雲號附近以「不安全方式」執行一套動作，自左舷位置超越鍾雲號，並在距離150碼處橫切船頭前方。
聲明說，鍾雲號維持航行方向並減速，以避免發生碰撞。
聲明指出，美加船艦穿越台灣海峽，展現兩國在自由開放印太地區的共同承諾。聲明同時指出，美軍在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作。
中國駐加拿大大使館發言人在給環球新聞的聲明中說，加拿大和美國船隻「公開炒作（這次航行）」，並說中國海軍和空軍是「合法且專業」地跟蹤並監視這兩艘船。聲明並說，中方將採取所有必要措施來「堅定因應所有威脅和挑釁行為」。
加拿大外交部長安南德（Anita Anand）則是在得知消息後表示，「加拿大將持續在國際法允許的海域航行」。她說：「實際上，我們的整體目標是推升這個地區的和平穩定。這就是為什麼我們將一如我們的亞太戰略所訂定的，看到加國更常出入此區。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120604