六四34周年 蔡英文：盼中國的年輕朋友可以自由自在歌唱
今（4）日為六四事件34周年，總統蔡英文於臉書上發文，提及前陣子中國所發生的「貴州地鐵大合唱事件」，許多年輕人聚集在貴州地鐵站，合唱著《沒有理想的人不傷心》，而台灣人民享有民主、自由，各種發聲管道、多元的創作，都成為台灣文化的豐富養分，讓更多年輕人可以展現自我。期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。
記者陳威叡／台北報導
今日為六四事件34周年，總統蔡英文於臉書發文，分享日前一則新聞，前陣子中國發生一起「貴州地鐵大合唱事件」。許多年輕人聚集在貴州地鐵站，大合唱《沒有理想的人不傷心》這首歌。他們邊唱邊跳，一起大聲高唱：「我不要一直活在地下裡。」
蔡英文說，這首歌曲引起廣泛共鳴，正反映出中國年輕人生活在當今時代下的心情。以歌曲抒發心情、批判社會，是年輕朋友習以為常的流行文化，在台灣也不例外。像是許多朋友喜愛的《大嘻哈時代》，在這個節目中，來自不同背景的年輕人，自由地用母語創作，用歌詞道出人生歷經的辛苦、對社會現象的抒發。
蔡英文說，她相信對許多年輕朋友來說，自由創作的權利，就像空氣和水一樣自然地存在。今天在台灣這塊土地上，人民享有民主、自由，各種發聲管道、多元的創作，都成為台灣文化的豐富養分，讓更多年輕人可以展現自我。
最後蔡英文表示，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。