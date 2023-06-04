她點名「清流男星」沒醜聞、不倚老賣老　Dcard狂推：越來越喜歡

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友分享的截圖中，多為小鐘的心境抒發及對生活的感悟，如「我一直覺得不要太在乎別人對你的看法，有的人會糾結想要讓不喜歡他的人也喜歡他，我覺得很蠢，我常常會跟藝人朋友講何必在乎那幾個人 ，而且我根本不在乎別人背地裡怎麼罵我，因為我也罵了不少人，況且他們未必有我罵得難聽」、「我發現我真的不可能再談戀愛了，因為現在的我就是一個不折不扣的戀愛腦，真的沒救了！我發誓如果我再談戀愛，我就立馬去廟裡拜一拜保佑我們永遠在一起」，以及一些冷笑話。
原PO貼文引來大批網友留言表示認同，「以前覺得他的笑聲很煩不太喜歡他，但久了好像真的沒有什麼醜聞，反而慢慢有好感」、「他以前上節目當綜藝咖的時候一直被欺負耶，是熬過來的吧」、「雖然已經不看電視十年，依然會想念小鐘nono等人的荒謬搞笑表演」、「他是一個重氛圍大於名利的人，我也很喜歡他」、「他的笑話有時候真的冷到反而會不爭氣笑出來」、「沒有什麼垃圾花邊，又會自彈自唱」、「覺得他在大叔裡算帥的，仔細看五官都不錯，不知道為什麼都交不到另一半」、「看他IG狀態也保持的很好，是個很潮的大叔」、「她來過我媽店裡吃飯，私底下也是很幽默，人很親切，一直都滿喜歡他的」！