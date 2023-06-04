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她點名「清流男星」沒醜聞、不倚老賣老　Dcard狂推：越來越喜歡

▲小鐘被點名是演藝圈清流，讓人越來越有好感。（圖／中天提供）
▲小鐘被點名是演藝圈清流，讓人越來越有好感。（圖／中天提供）

記者楊穎軒／綜合報導

小鐘（鐘昀呈）當年參加《超級新人王》節目被吳宗憲發掘出道，組成男團「咻比嘟嘩」時包辦專輯大部分詞曲創作，90年代末紅即一時，團體解散後憑幽默、機智風格活躍綜藝圈至今，有「冷笑話王子」、「Mr. Magic」封號，近日他被網友點名是演藝圈清流，獲得熱烈迴響。

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▲▼小鐘入行邁入第26年，51歲的他保養得宜。（圖／翻攝自小鐘 鐘昀呈臉書）
▲▼小鐘入行邁入第26年，51歲的他保養得宜。（圖／翻攝自小鐘 鐘昀呈臉書）
▲▼小鐘入行邁入第26年，51歲的他保養得宜。（圖／翻攝自小鐘 鐘昀呈臉書）
一名女網友在Dcard以「小鐘真的很穩ㄟ」為題發文，稱讚小鐘「多年來也沒有什麼醜聞，上節目也都很有效果！不會倚老賣老，本來沒在關注他，從臉書看到他的文章，給人一種溫暖又幽默大叔的感覺」，並附上小鐘4張貼文截圖。

▲原PO分享小鐘貼文截圖。（圖／翻攝自Dcard、小鐘 鐘昀呈臉書）
▲▼原PO分享小鐘貼文截圖。（圖／翻攝自Dcard、小鐘 鐘昀呈臉書）
▲▼原PO分享小鐘貼文截圖。（圖／翻攝自Dcard、小鐘 鐘昀呈臉書）
網友分享的截圖中，多為小鐘的心境抒發及對生活的感悟，如「我一直覺得不要太在乎別人對你的看法，有的人會糾結想要讓不喜歡他的人也喜歡他，我覺得很蠢，我常常會跟藝人朋友講何必在乎那幾個人 ，而且我根本不在乎別人背地裡怎麼罵我，因為我也罵了不少人，況且他們未必有我罵得難聽」、「我發現我真的不可能再談戀愛了，因為現在的我就是一個不折不扣的戀愛腦，真的沒救了！我發誓如果我再談戀愛，我就立馬去廟裡拜一拜保佑我們永遠在一起」，以及一些冷笑話。

▲▼原PO分享小鐘貼文截圖。（圖／翻攝自Dcard、小鐘 鐘昀呈臉書）
▲▼原PO分享小鐘貼文截圖。（圖／翻攝自Dcard、小鐘 鐘昀呈臉書）
▲▼原PO分享小鐘貼文截圖。（圖／翻攝自Dcard、小鐘 鐘昀呈臉書）
原PO貼文引來大批網友留言表示認同，「以前覺得他的笑聲很煩不太喜歡他，但久了好像真的沒有什麼醜聞，反而慢慢有好感」、「他以前上節目當綜藝咖的時候一直被欺負耶，是熬過來的吧」、「雖然已經不看電視十年，依然會想念小鐘nono等人的荒謬搞笑表演」、「他是一個重氛圍大於名利的人，我也很喜歡他」、「他的笑話有時候真的冷到反而會不爭氣笑出來」、「沒有什麼垃圾花邊，又會自彈自唱」、「覺得他在大叔裡算帥的，仔細看五官都不錯，不知道為什麼都交不到另一半」、「看他IG狀態也保持的很好，是個很潮的大叔」、「她來過我媽店裡吃飯，私底下也是很幽默，人很親切，一直都滿喜歡他的」！

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